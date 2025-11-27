氣候變遷危機…灣區富豪仍愛在史廷森海灘置產

無懼氣候變遷影響，灣區富豪仍喜歡在舊金山史廷森海灘社區置產。(取自谷歌地圖)

舊金山史廷森海灘社區（Stinson Beach）以其美麗的綿延白色沙灘和濱海豪宅聞名，最近更名列全美房價 最貴地區之一。然而，史廷森海灘的現況可能無法永久持續，因為氣候變遷 導致當地海浪愈來愈高，更多沙灘被海水吞噬。

不過，房地產 專家表示，灣區超級富豪向來鍾情於史廷森海灘，而且與大部分美國人不同，他們願意承擔投資房地產的風險，而且也有錢進行避免海平面上升的防禦計畫。

目前代理兩筆售價超過1000萬美元的史廷森海灘物業的房地產經紀人柏德（Ashley Bird）說：「我不認為有人會覺得海平面不會上升，他們很清楚自己承擔著巨大的財務風險，但他們因為太愛史廷森海難，所以願意承擔這種風險。」

四位房地產經紀人告訴舊金山紀事報，購屋者很少提到史廷森海灘被認為是西馬連縣最容易受到氣候變遷影響的社區這件事。這裡數百棟房屋被海洋、伯利那斯潟湖（Bolinas Lagoon）和一條經常氾濫的小溪環繞著；Calle del Arroyo是當地唯一的道路，在出現大潮時會變得無法通行；這裡每戶人家都使用獨立化糞池，一些化糞池會在暴風雨中被沖毀。

馬連縣最近一份關於海平面上升將對這個小鎮未來造成哪些影響的報告指出，預計到2040年到2050年，史廷森海灘的海平面將比2000年時高出10吋，屆時，一場百年難得一見的暴風雨將足以摧毀潟湖附近的房屋；到2085年，當地海平面將高出3.3呎，因暴風雨被損毀的房屋數量將增至460棟，損失將高達13億美元。

馬連縣發現，要防止上述損失，以及因此造成稅收和觀光業的不利，該社區需要籌措12億美元用來抬高道路和建築物高度，並建造沙丘和鵝卵石結構的生態海岸線來保護海灘，平均每位屋主要花上220萬美元。

儘管面臨這些威脅和防禦成本，史廷森海灘在房地產網站Property Shark上個月的排名中，仍躋身美國房價中位數最高的10個郵遞區號之一。數據顯示，史廷森海灘房價年增38%，今年房價中位數達520萬美元。