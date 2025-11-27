舊金山動物園彩面狒狒Angie 35歲「高齡」離世

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山動物園深受遊客喜愛的彩面狒狒Angie去世，享年35歲。(舊金山動物園提供)
舊金山動物園深受遊客喜愛的彩面狒狒Angie去世，享年35歲。(舊金山動物園提供)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山動物園（San Francisco Zoo）正與兩位最具傳奇色彩的靈長類居民告別。

園方本周宣布，曾讓數代遊客歡欣雀躍的狒狒安吉（Angie）已於35歲高齡離世，其壽命遠超該物種預期。這種原產於中非雨林的狒狒是世界上體型最大的猴類，因棲息地喪失和獵殺而被列為易危物種。

她的離世標誌著動物園靈長類探索中心的時代落幕。安吉曾是該群落的母猴首領，1990年出生於Tulsa動物園的她，曾旅居聖地牙哥（San Diego），十餘年前遷居舊金山。動物園聲明稱：「安吉溫順可親，她的離去令所有人深感惋惜。」

飼養員回憶，她常靜靜觀察周遭環境，將食物藏進臉頰，並與同伴建立深厚情誼，尤其與現今北美動物園中最年長的雌性狒狒多拉（Dora），以及名為基布里（Kiburi）的雄性狒狒。儘管安吉未參與繁殖計畫，卻常主動協助照料新生幼崽。屍檢結果尚未公布。

當動物園為安吉哀悼之際，另一段篇章即將落幕。39歲的雌性黑猩猩特吉（Twiggy，又名Connie）即將遷往巴爾的摩（Baltimore）馬里蘭動物園（Maryland Zoo），與她熟識的兩隻黑猩猩團聚。此次轉移標誌著該園長期運營的黑猩猩項目將進入暫停期。

剩餘的兩隻黑猩猩Gombus和Michael將於明年一同遷移。動物園官員表示，此舉將使園方能重新聚焦於極度瀕危的婆羅洲紅毛猩猩（Bornean orangutans）保護工作。

未來數周內，遊客可前來與特吉告別。

舊金山 聖地牙哥

