迪士尼攜手麥當勞推70周年快樂兒童餐 附贈70款收藏玩具

記者龔玥╱聖荷西報導
迪士尼攜手麥當勞推70周年快樂兒童餐，70款玩具引發網友熱議。（麥當勞IG）

迪士尼麥當勞聯手推出「迪士尼樂園70周年快樂兒童餐」，12月2日起在全美限時上市，70款收藏玩具同步亮相，引發粉絲熱烈討論。

麥當勞證實，這款限量版開心樂園餐是為慶祝迪士尼樂園度假區開幕70周年，顧客將在餐盒內獲得兩個隨機角色，共70款、可組成35種不同組合。角色橫跨迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰系列，從米奇、小美人魚、艾莎，到鋼鐵人、葛魯特等應有盡有。

迪士尼攜手麥當勞推70周年快樂兒童餐，70款玩具引發網友熱議。（麥當勞IG）

迪士尼與麥當勞於11月下旬在社群媒體發布完整角色陣容，引發粉絲大舉湧入留言。有粉絲直呼「全部都想要」，也有人預測熱門角色如愛莎公主將「一玩難求」，麥當勞在回覆粉絲時也不忘幽默一番，例如粉絲詢問如何收集到Lilo與史迪奇時，官方回答「靠愛與決心」。

這套收藏系列也加入不少為周年慶設計的彩蛋，包括身穿70年代風格舞衣的角色、以及來自遊樂園鬼屋的「園區限定角色」，增添了不少驚喜。

迪士尼樂園度假區自今年夏天展開70周年慶典，持續推出紀念商品與年度主題美食，活動將一路延續至2026年。

麥當勞表示，這批70周年快樂兒童餐玩具將於全美限量供應，售完為止。粉絲若想集滿心儀角色，恐怕得加快腳步。

