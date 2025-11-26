溫暖天氣+降雪少 太浩湖滑雪場紛延後開放

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
因「天然降雪有限，且可造雪的氣溫窗口短暫且不穩定」，太浩湖最大滑雪場Palisades Tahoe將延後開放。（取自Palisades Tahoe）
因「天然降雪有限，且可造雪的氣溫窗口短暫且不穩定」，太浩湖最大滑雪場Palisades Tahoe將延後開放。（取自Palisades Tahoe）

太浩湖最大滑雪場Palisades Tahoe原本計畫在26日開放，但度假村宣布，因「天然降雪有限，且可造雪的氣溫窗口短暫且不穩定」，將延後開放，但並未提供新的擬開放日期。

另一家原預計在假期前開放的北太浩滑雪場Boreal也在上周五(21日)早上、預定開季當天宣布延後，同樣未公布新的開放日期。Boreal滑雪場表示，當日購買門票的遊客可將票券換成未來使用的代金券。更新說明中指出，營運團隊正在等待「適當的天氣窗口，以完成安全且有趣的開放日準備」。

盡管近期太浩地區出現零星降雪，但11月整體氣溫偏暖，使滑雪場難以維持有效的積雪。其他原本希望在感恩節前啟動纜車運作的滑雪場，包括附近的Northstar，也已宣布延後，目前同樣沒有開放日期。多個滑雪場的即時攝影機畫面顯示，基底區域仍呈現裸露狀態，中高海拔的積雪也相當稀薄。

Palisades Tahoe在官方部落格中寫道：「迄今為止，初期風暴僅帶來些微累積，建立安全且穩固的雪基所需的寒冷乾燥條件尚未出現。我們的造雪團隊把握每一次氣溫下降的時機啟動設備，但這些機會十分短暫。」

部落格另指出：「一旦氣溫下降並出現穩定窗口，我們將能迅速推動進度，讓纜車重新運作。」

位於南太浩湖的Heavenly則在延後三天後於周一順利開放。

感恩節

