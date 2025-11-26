我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

聖荷西歷史古蹟保護條例出現反作用 重創日本城商戶

編譯林思牧／綜合報導
聖荷西市日本城 (Japantown）一景 。(谷歌地圖)
聖荷西的歷史古蹟保護條例出現反作用，重創日本城商戶，市政府官員正在著手修改法規。

聖荷西信使報報導，在繁瑣複雜的法規將一位日本城的知名商戶及其家庭拖入破產邊緣之前，聖荷西歷史保護條例（historic preservation rules）的意外後果就已開始顯現。日本城有許多具有歷史意義的建築，但它也成為了圍繞這些建築的繁瑣、冗長且成本高昂的官僚體系的典型代表。

商戶表示，這套繁瑣的系統得到相反於本意的結果，導致建築遭到忽視或廢棄，而非投資和保護。日本城商業協會主席拉斯特（Tamiko Rast）和她的家人，幾十年來一直在應對複雜的法規，並親身經歷了其中的種種挫折。在短短兩個街區內，拉斯特發現了九棟被判定為危險房屋的建築。

她甚至參與過一些建築物的封鎖工作，驅趕過縱火犯，也曾遭到從建築裡出來的擅闖者的攻擊。她堅稱，這些建築年久失修並非因為業主不願修繕，而是因為市府的種種限制幾乎讓修繕工作變得不可能。

「這些市縣兩級的流程過於繁瑣複雜，與日本城的工薪階層生活脫節，以至於你要嘛為了跟上這些規定而傾家蕩產，要嘛就得變賣所有家產來與之抗爭。」拉斯特說。

「最近，我們特別聽到日本城居民和商家反映，一些商舖倒閉，而且現行的條例可能給相關流程帶來了不必要的阻力，」第三區議員托迪洛斯（Anthony Tordillos）在日前的規則委員會會議上提出議案前告訴信使報。

「我認為日本城的一個特殊問題是，一些老舊房產會傳給新一代，我們需要確保他們有能力繼續投資並維護這些房產。但問題遠不止日本城一地，我在自己的社區和第三區的其他地區也聽到過類似的反映，那就是維護這些歷史建築存在一些障礙。」

最近特里格（Jordan Trigg）和他的家人被迫關閉了他們在日裔社區的一些店鋪，這使得重新評估歷史建築相關法規的必要性有了新的意義。他們先前告訴媒體，購買前他們並不知道自己購買的一些房產已被列入歷史資源名錄，這使得審批和改建的成本和流程都變得非常複雜。

托迪洛斯提交的議案，得到市長馬漢、副市長佛利以及第 4 區和第 6 區議員背書。該提案旨在改善宣導工作，同時採取多管齊下的方法來改革現有政策中企業和房主認為阻礙進步的部分。

日本 聖荷西 日裔

感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐

88歲花奶奶遇害案 嫌或面臨不得假釋終身監禁

