金山芝士漢堡、汽水與薯條套餐 比全美平均價格低3元

本地餐飲業者對舊金山芝士漢堡低於全美平均水平的觀點持保留態度。（記者王子涵╱攝影）

據舊金山 觀察家報（San Francisco Examiner）報導，在物價普遍攀升的美國，各城市的芝士漢堡（Cheeseburgers）套餐價格節節上漲，但根據外送平台DoorDash 最新發布的報告，高物價著稱的舊金山，其芝士漢堡的價格比想像中「便宜許多」。

該公司公布，舊金山9月一份包含芝士漢堡、汽水與薯條的套餐平均價格為15.44元，比全美平均18.58元便宜17%，在全美100個最大城市中僅排名第79貴。此項數據來自DoorDash首度發布的「地方商業狀況報告」，分析平台一年內來自數百萬顧客與數千家餐廳的資料。

研究人員表示，這份樣本並不代表整體美國人口，但在聯邦政府因停擺而缺乏官方數據的背景下，這些資料仍有助於觀察經濟現況。

報告提出「芝士漢堡指數」，以這份美國人熟悉的一餐為樣本，從速食店到米其林餐廳，統計三項商品的平均價格，希望以更直觀的方式呈現餐飲類通膨趨勢。

DoorDash首席分析官拉克絲（Jessica Lachs）指出，團隊希望以貼近日常的例子讓價格議題更易懂。「我們嘗試把複雜、生硬的價格分析，轉化成大家能理解，甚至會心一笑的內容。」

全國平均價格方面，同樣套餐自2024年9月的17.90元上漲至今年的18.58元，漲幅3.8%。全美芝士漢堡最貴的是阿拉斯加的安克拉治，平均25.55元。第二至第八高價城市有七座位在加州，其中六座在南加州。灣區唯一入榜的是佛利蒙，套餐均價21.53元。

最便宜的城市為內布拉斯加州 林肯市，平均僅10.75元。

相比之下，紐約市（20.54元）與華盛頓特區（20.74元）的套餐價格比舊金山高約25%。身為舊金山居民的拉克絲也對此感到驚訝，但她認為這顯示本市仍具多樣化的餐飲選擇。

DoorDash的演算法會加權銷量較高店家，她表示，15.44元的均價反映舊金山仍存在大量「不花俏、平價」選項。

然而，餐飲業界人士對此看法持保留態度。代表舊金山數百家餐廳的金門餐廳協會（Golden Gate Restaurant Association）發言人克萊利（Amy Cleary）表示，就她的經驗，這個數字「相當令人意外」。她指出，即使是在舊金山的麥當勞，巨無霸套餐價格也可能因飲料及薯條份量而超過15.88元。