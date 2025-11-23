屋崙小企業可享100萬免稅額提案 明年公投

屋崙市長芭芭拉李聯合市議員昂格爾、拉瑪錢德蘭共同宣布一項旨在為小型及新創企業提供稅收減免的公投提案。圖為華埠一超市。（記者陳曉峰╱攝影）

屋崙 市長芭芭拉李聯合市議員昂格爾（Zac Unger）、拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）共同宣布一項旨在為小型及新創企業提供稅收減免的公投 提案。希望加速商業準入。部分小企業營收小於或等於100萬，當年營業額稅全免。任何企業只要2027年新開店，次年最高可免100萬稅額。

這項提案將於明年6月公投。其中包括多項企業激勵計畫。在針對小企業方面，針對A、B、E、G、I類小企業，在2027年1月1日至2027年12月31日的稅務證書年度內，若銷售額不超過100萬，可免除營業額稅。此類基層企業正是驅動客流、促進社區活力的關鍵力量。凡在2027年1月1日至2027年12月31日期間於商業區設立新營業場所的企業（不限規模），其2028年1月1日至2028年12月31日稅務年度的營業額可享受不超過100萬的營業額稅減免。鑒於商業稅率由選民通過T提案設定，此類臨時措施同樣需經選民批准（本次將於2026年6月公投）。每項倡議有效期為一年，但經市議會投票 可延長最多三年。

屋崙商會近期民調顯示，選民普遍支持降低小型企業稅率，高達89%的壓倒性支持率印證了市民對本地小企業的廣泛共識與支持。市長芭芭拉李說，小微企業和初創企業為城市注入活力與機遇，推動城市持續發展。該提案是精準高效的舉措，既能降低創業門檻，鼓勵新企業落戶，更彰顯屋崙對建設充滿活力、包容性經濟的堅定承諾。

昂格爾說，一生居住在屋崙，深知商業社區對這座城市至關重要。大家看到舊金山等城市成功實施稅收減免計畫，可借鑒這些最佳實踐，確保屋崙始終是企業設立與運營的優選之地。

拉瑪錢德蘭說，蓬勃發展的商業社區為本市獨特的文化多樣性與經濟韌性作出不可估量的貢獻。現在是市政府加大力度確保小企業獲得應有財政支持的時刻，這項立法將通過為現有小企業提供財政援助，同時為各類規模的新企業入駐提供實質性激勵，證明屋崙開放商業的承諾。此舉將創造並維持就業崗位，帶來新增稅收，並振興全市商業走廊。

屋崙商會主席萊斯利（Barbara Leslie）表示，屋崙優先實施稅收減免和定向激勵的計畫，彰顯了市政府對真正驅動經濟的核心要素、強大而可持續的商業生態系統的深刻理解。本地中小企業與創業者塑造了屋崙獨特的文化與社區氛圍，大型雇主則提供了維繫城市繁榮的就業崗位。