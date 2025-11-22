台灣鍋貼品牌「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。(艾麗小姐的玩耍日記提供)

台灣人氣連鎖鍋貼品牌「八方雲集（Bafang Dumpling）」正式登陸矽谷灣區 ，在聖塔克拉拉市開設北加 州首家分店。新店位於santa clara square商圈，Whole Foods旁，開幕當日吸引大批民眾排隊，聖塔克拉拉市長 Lisa M. Gillmor前來剪綵，顯示灣區對臺式美食的熱烈需求。

這間新店為「八方雲集」繼南加後在北加州 的首度落腳。店面以明亮設計與開放式廚房為特色，可清楚看見現場煎製鍋貼的過程。品牌希望延續台灣街角小館的親切氛圍，提供快速、平價且穩定的經典台味餐點。

「八方雲集」開幕，引起許多灣區台灣人朝聖，尤其店面鄰近許多科技大廠，許多台裔科技業工程師都趁中午吃飯時間去回味家鄉味，順便打卡。還有工程師笑說，約朋友約半天都約不成，但卻可以在「八方雲集」直接偶遇朋友，可見「八方雲集」已經成為另一個台灣人聚會場所了。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）分享食記。她說，終於打卡北加第一間八方雲集，不過意外的是，找停車位比點餐及取餐的時間還要久。

北加第一家八方雲集在聖塔克拉拉市開幕。(艾麗小姐的玩耍日記提供) 北加第一家八方雲集在聖塔克拉拉市開幕。(艾麗小姐的玩耍日記提供)

廖嘉怡分享，鍋貼表現就如預期一樣保持應有的水準，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔，且炸排骨一口咬下就是一個字「台」。

經過比較，她發現，北加中午時段有販售便當，菜單也多了排骨炒飯的選項，但北加目前沒有販售滷味商品，跟南加不一樣，不過目前所有的套餐都可以更換水餃或是不同口味的鍋貼，且不用付小費，醬料採自助式，相當方便。

八方雲集成立於1998年，是台灣鍋貼與餃子連鎖品牌之一，以鍋貼、水餃與各式麵飯料理著稱，在全球擁有超過千家分店。此次進軍北加州被視為品牌海外佈局的重要一步，也滿足灣區華人對熟悉家鄉味的長期需求。

聖塔克拉拉新店提供多款熱門品項，包括招牌鍋貼（豬肉、韓式泡菜、鮮蔬等口味）、水餃、紅油抄手、牛肉麵、滷肉飯等，也設有素食選擇。價格在灣區屬於正常價位，鍋貼與餃子可選6個或12個裝。不少民眾受訪時表示，「這是記憶中的味道」、「能在灣區吃到台灣味的鍋貼真的很開心」。

八方雲集的鍋貼表現就如預期一樣，保持應有的水準。(艾麗小姐的玩耍日記提供) 消費者也可以跟店家索取八方雲集的專屬貼紙。(艾麗小姐的玩耍日記提供)

除了餐點引起話題，開幕期間的排隊盛況亦成為社群媒體焦點。從開店起便有民眾提早到場等候，短時間內累積大量觀看，進一步提升店家聲量。附近工作的科技工作者更是趁著中午前來品嘗，不少人表示牛肉麵裡牛肉量非常充足，值得吃。

聖塔克拉拉分店採全日營業模式，每天上午10時至晚上10時提供服務，預期未來尖峰時段將持續湧現大量客流，建議顧客可提前利用線上點餐系統減少等候時間。

隨著越來越多亞洲連鎖餐飲品牌選擇在灣區展店，八方雲集的加入被外界視為「台味餐飲版圖」在北加州持續擴大的象徵。華人與亞裔人口的快速成長，使得這類品牌在灣區具有高度市場優勢。