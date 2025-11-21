燒木柴產生氧氣？家長抗爭 世界各地專家聲援 米慎高中認錯

在學生家長為孩子的化學考試答案進行長期抗爭後，佛利蒙聯合學區最終承認，燃燒木材並不會產生氧氣。（取自Pexels）

經過數月內部調查、收到來自世界各地化學博士的憤怒郵件和國際社會的強烈抗議後，佛利蒙聯合學區 （Fremont Unified School District）最終承認，燃燒木材並不會產生氧氣。

舊金山 紀事報報導，佛利蒙名校米慎高中（Mission San Jose High School）資優班 化學課學生20日被告知，他們今年春季學期的期末考將會被重新批改和給分，因為考卷中幾個正確答案被視為答錯。

這一消息結束了佛利蒙聯合學區與一個學生家庭之間長時間的激烈對立。這個家庭在面對頑固的官僚體系、持續的社區反彈，以及來自某些人的經濟報復威脅下，始終堅持其科學信念。紀事報稱，在政治操弄事實、大眾對科學的信任度不斷下降和兩極化之際，米慎高中這起事件也算是科學的一項勝利。

20日，當事學生的母親維斯瓦納森（Shilpa Viswanathan）打開其子化學教師發給全班的電子郵件，看到了她從今年5月就一直期盼看到的一句話：「我會重新批改你們的考卷。」

維斯瓦納森說：「在這個班上的每個孩子經歷了這一切後，我為他們感到欣慰。這是一場為科學而戰的抗爭，一場為我們社區的學生、為他們辛苦付出的努力而戰的抗爭。」

圖為佛利蒙米慎高中。(Google Maps)

佛利蒙聯合學區總監拉森（Zack Larsen）發出聲明說：「佛利蒙聯合學區和米慎高中重視科學、新聞、事實以及對知識的追求。雖然上學年的化學考試引發了一些爭議，但我們的教育工作者在仔細分析事實、諮詢教科書出版商後，做出了對學生最有利的決定。」

維斯瓦納森表示，這起事件從來都與兒子的成績無關，盡管社區裡有人批評他們，質疑他們的動機，認為他們為學區帶來負面影響。

維斯瓦納森說：「我們這麼做是因為我們的孩子是一個理想主義者，他無法了解為什麼成年人要串通起來不讓他得到他應得的東西。我們只是想做正確的事。」

佛利蒙聯合學區態度的轉變，甚至獲得來自英國倫敦的讚許。

倫敦大學（University of London）人工智慧和超級智能機器客座講師、也是美國和英國一項為「抵制貶低科學」的新教育合作計畫的共同創辦人富利克（Patrick Fullick）說：「這個結果對這個家庭來說固然是一場勝利，但它的意義遠不止於此。它清楚證明了，任何人都不能隨意捏造事實，而且在被發現後還拒不認錯，無論這個人是教師、校長還是誰。」