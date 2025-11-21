OpenTable選出百佳餐廳 6家位於灣區 4間位在舊金山

OpenTable公布2025年美國百佳餐廳榜單，六家位於灣區，包括舊金山老牌牛排館「House of Prime Rib」。(取自House of Prime Rib臉書)

OpenTable本周公布「2025年美國百佳餐廳」(Top 100 Restaurants in America for 2025)榜單，加州 共有18間餐廳入選，其中，6間位在舊金山灣區 、4間位在舊金山。

「SFGATE」媒體報導，灣區入選百大餐廳當中，舊金山老牌牛排館「House of Prime Rib」、「Kokkari Estiatorio」、「Gary Danko」、「The Progress」，希爾斯堡「SingleThread Restaurant & Inn」、屋崙「Sun Moon Studio」皆為經常出現在全美媒體報導的知名餐廳。

「House of Prime Rib」是舊金山最受歡迎餐廳之一，數月前，餐廳長期老闆Joe Betz去世、享年86歲。Kokkari Estiatorio位在舊金山金融區，餐廳提供希臘美食。Gary Danko在巧克力廣場「Ghirardelli Square」經營26年，以經典法式料理知名。米其林星級餐廳Progress是State Bird Provisions姊妹餐廳，以創意當季小食與烤鴨聞名。

舊金山近郊的米其林三星餐廳SingleThread供應懷石料理，食材皆來自附近自家占地24畝的農場。Sun Moon Studio是最新入選餐廳，位在西屋崙工業區，僅有12個座位，提供時令菜單，包括鮭魚魚子蛋塔與柚子胡椒奶油珍寶螃蟹。

其他入選OpenTable百佳餐廳的加州餐廳還包括洛杉磯「Musso & Frank Grill」、「Dunsmoor」、「Providence」、「Bestia」；聖地牙哥「Callie Restaurant」、「Cesarina」、「 Cowboy Star」、南加州Carlsbad餐廳「Jeune et Jolie and Lilo」、棕櫚泉(Palm Springs)餐廳「Bar Cecil」、安納罕(Anaheim)餐廳「Strong Water」、Hermosa沙灘餐廳「Sushi Bar」。

OpenTable餐廳預訂平台根據2024年9月至2025年8月期間、超過1000萬則評論，設置美國百家餐廳榜單，指標包括顧客評分、五星好評的百分比與提前預訂的百分比。