我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

OpenTable選出百佳餐廳 6家位於灣區 4間位在舊金山

編譯組／綜合報導
OpenTable公布2025年美國百佳餐廳榜單，六家位於灣區，包括舊金山老牌牛排館「House of Prime Rib」。(取自House of Prime Rib臉書)
OpenTable公布2025年美國百佳餐廳榜單，六家位於灣區，包括舊金山老牌牛排館「House of Prime Rib」。(取自House of Prime Rib臉書)

OpenTable本周公布「2025年美國百佳餐廳」(Top 100 Restaurants in America for 2025)榜單，加州共有18間餐廳入選，其中，6間位在舊金山灣區、4間位在舊金山。

「SFGATE」媒體報導，灣區入選百大餐廳當中，舊金山老牌牛排館「House of Prime Rib」、「Kokkari Estiatorio」、「Gary Danko」、「The Progress」，希爾斯堡「SingleThread Restaurant & Inn」、屋崙「Sun Moon Studio」皆為經常出現在全美媒體報導的知名餐廳。

「House of Prime Rib」是舊金山最受歡迎餐廳之一，數月前，餐廳長期老闆Joe Betz去世、享年86歲。Kokkari Estiatorio位在舊金山金融區，餐廳提供希臘美食。Gary Danko在巧克力廣場「Ghirardelli Square」經營26年，以經典法式料理知名。米其林星級餐廳Progress是State Bird Provisions姊妹餐廳，以創意當季小食與烤鴨聞名。

舊金山近郊的米其林三星餐廳SingleThread供應懷石料理，食材皆來自附近自家占地24畝的農場。Sun Moon Studio是最新入選餐廳，位在西屋崙工業區，僅有12個座位，提供時令菜單，包括鮭魚魚子蛋塔與柚子胡椒奶油珍寶螃蟹。

其他入選OpenTable百佳餐廳的加州餐廳還包括洛杉磯「Musso & Frank Grill」、「Dunsmoor」、「Providence」、「Bestia」；聖地牙哥「Callie Restaurant」、「Cesarina」、「 Cowboy Star」、南加州Carlsbad餐廳「Jeune et Jolie and Lilo」、棕櫚泉(Palm Springs)餐廳「Bar Cecil」、安納罕(Anaheim)餐廳「Strong Water」、Hermosa沙灘餐廳「Sushi Bar」。

OpenTable餐廳預訂平台根據2024年9月至2025年8月期間、超過1000萬則評論，設置美國百家餐廳榜單，指標包括顧客評分、五星好評的百分比與提前預訂的百分比。

舊金山 加州 灣區

上一則

金州勇士21日對陣拓荒者 中國小將楊瀚森有望上場

下一則

微軟Ignite大會明年仍在舊金山召開 旅遊業大利多

延伸閱讀

舊金山東西主幹道19街將翻修

舊金山東西主幹道19街將翻修
輝達正式插旗舊金山 Mission Rock

輝達正式插旗舊金山 Mission Rock
羅偉公布第四區市議員候選人名單 三華裔入圍

羅偉公布第四區市議員候選人名單 三華裔入圍
舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下
董事會推動 大黃蜂號航母或遷舊金山濱水區

董事會推動 大黃蜂號航母或遷舊金山濱水區

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據