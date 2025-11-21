金州勇士21日對陣拓荒者 中國小將楊瀚森有望上場

效力於拓荒者的中國小將楊瀚森有望登場周五對陣勇士的比賽，灣區華人球迷十分期待其在場上的表現。（拓荒者隊臉書）

金州勇士隊（Golden States Warriors）在結束連續六場的客場之旅後，將於21日晚回到主場舊金山大通中心（Chase Center），迎戰波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）。效力於拓荒者的中國小將楊瀚森將有機會登場，灣區華人 球迷期待其在場上的表現。

年僅20歲、擁有2.16米身高的楊瀚森，本月初被拓荒者先下放至所屬發展聯盟的混音隊，接受更多訓練以適應NBA 的攻防節奏。楊瀚森不負眾望，出戰兩場分別得到8分14籃板，與21分9籃板的戰績。

本月18日，楊瀚森被主教練召回至主隊，分別在對陣太陽和公牛隊的比賽中出場，在有限的出場時間中得到9分，2分。

華人球迷張哲遠指出，楊瀚森優缺點明顯，但想要在NBA站穩腳跟，本身的弱點至少要達標至平均水平，不然長處根本沒有機會展示。他指出，得益於出色的視野和傳球，楊瀚森被成為「小號約基奇」，但其緩慢的腳步和不穩定的投籃，導致他每次上場，都會立即被對方後衛懲罰，隨即便被迫換下場。

張哲遠表示，勇士的小陣容，每位球員都有穩定的3分能力，盡管上場機會渺茫，但他依舊期待楊瀚森能有上場機會，盡快進步。「試想楊瀚森單防柯瑞 的場景，這是每一位華人以及亞裔球迷都會感到興奮的畫面。」