我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

金州勇士21日對陣拓荒者 中國小將楊瀚森有望上場

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
效力於拓荒者的中國小將楊瀚森有望登場周五對陣勇士的比賽，灣區華人球迷十分期待其在場上的表現。（拓荒者隊臉書）
效力於拓荒者的中國小將楊瀚森有望登場周五對陣勇士的比賽，灣區華人球迷十分期待其在場上的表現。（拓荒者隊臉書）

金州勇士隊（Golden States Warriors）在結束連續六場的客場之旅後，將於21日晚回到主場舊金山大通中心（Chase Center），迎戰波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）。效力於拓荒者的中國小將楊瀚森將有機會登場，灣區華人球迷期待其在場上的表現。

年僅20歲、擁有2.16米身高的楊瀚森，本月初被拓荒者先下放至所屬發展聯盟的混音隊，接受更多訓練以適應NBA的攻防節奏。楊瀚森不負眾望，出戰兩場分別得到8分14籃板，與21分9籃板的戰績。

本月18日，楊瀚森被主教練召回至主隊，分別在對陣太陽和公牛隊的比賽中出場，在有限的出場時間中得到9分，2分。

華人球迷張哲遠指出，楊瀚森優缺點明顯，但想要在NBA站穩腳跟，本身的弱點至少要達標至平均水平，不然長處根本沒有機會展示。他指出，得益於出色的視野和傳球，楊瀚森被成為「小號約基奇」，但其緩慢的腳步和不穩定的投籃，導致他每次上場，都會立即被對方後衛懲罰，隨即便被迫換下場。

張哲遠表示，勇士的小陣容，每位球員都有穩定的3分能力，盡管上場機會渺茫，但他依舊期待楊瀚森能有上場機會，盡快進步。「試想楊瀚森單防柯瑞的場景，這是每一位華人以及亞裔球迷都會感到興奮的畫面。」

華人 NBA 柯瑞

上一則

桑尼維爾氣候行動 獲州府補助260萬元

下一則

聖荷西州大校園出現種族主義塗鴉 威脅對3族裔大規模槍擊

延伸閱讀

NBA／哈登飆31分隊友不挺 快艇卻不敵魔術近10戰吞9敗

NBA／哈登飆31分隊友不挺 快艇卻不敵魔術近10戰吞9敗
NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案
NBA／聯盟持續調查非法賭博 湖人多名員工被要求交出手機

NBA／聯盟持續調查非法賭博 湖人多名員工被要求交出手機
NBA／各種神仙球 魔術靠貝恩超扯三分球 絕殺拓荒者

NBA／各種神仙球 魔術靠貝恩超扯三分球 絕殺拓荒者

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據