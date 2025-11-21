下任金山警局長熱門人選 華警劉力一險成前市長布里德堂兄槍下魂

現任舊金山警局副局長的華裔劉力一（Derrick Lew），成為下一任警局長的熱門人選之一。（取自警局網站）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，現任舊金山警局副局長的華裔劉力一（Derrick Lew）在2006年執勤時，差點倒在嫌犯的槍口下，與死神擦肩而過。而令人驚訝的是，朝他開槍的正是時任市長倫•布里德（London Breed）的堂兄查爾斯•布里德（Charles Breed）。

近20年後，這名曾死裡逃生的警員，如今成為舊金山下一任警局長的熱門人選之一。

2006年8月27日晚間10時許，舊金山銀露台（Silver Terrace）街區爆發槍擊 事件，當時33歲的劉力一與搭檔佛勒（Fabian Fowler）駕駛警車巡邏，接獲槍擊通報後前往處理。

兩人抵達Bayview夾Flora街口時，看見兩名男子，一人正推著另一人坐著輪椅上坡。當劉力一下車命令停下時，查爾斯布里德突然回身，快速逼近警車駕駛側。

劉力一後來向調查員回憶，對方雙手藏在衣物底下，而他還來不及拔槍，查爾斯•布里德已拔出一把Glock 40口徑手槍，對準駕駛座開火。他扭身翻過中控台，玻璃四散，他心想：「我就知道他要射我！我知道他有槍！」

子彈穿透了劉力一防彈外套的後側，但未擊中身體。一旁的佛勒隨即跳車還擊，在街角展開激烈交火，最終將查爾斯•布里德擊斃。

警員在現場找到20枚彈殼，其中一半來自查爾斯•布里德的槍，事後該槍被證實為來自沙加緬度縣的失竊武器。

警方後來在附近一輛本田車內發現兩具頭部中彈的屍體，經證實是被查爾斯•布里德用同一把槍擊殺。車內地板還有多包疑似毒品的白色岩狀物，被塑膠包裹，車輛引擎仍在運轉。

查爾斯•布里德的死亡與劉力一的死裡逃生，成為當年舊金山警界最受關注的案件之一，劉力一也因此獲頒銀質英勇勳章。

多年後，劉力一從灣景區巡邏警員一路晉升。警局現任代理局長葉培恩（Paul Yep）今年7月將他升任為警局副局長，分管外勤行動部。隨著去年市長選舉中，羅偉（Daniel Lurie）擊敗倫敦•布里德，並著手挑選新任警局長，劉力一成為多名領先候選人之一。

其他被提及的人選還包括副局長瓊斯（Nicole Jones，分管行政部）、指揮官哈特（Jack Hart，分管風險控制）與前指揮官福特（Steve Ford）。

警局委員會上周已閉門審查34名申請者，並挑出三名候選人送交至市長羅偉，預料人選將很快公布。

劉力一未回覆舊金山紀事報的置評請求。

倫敦•布里德在2018年當選市長。並在2021年於紀念佛洛伊德 （George Floyd）的集會上，她首次公開談到堂兄遭警方擊斃的事件，稱警方在當年未進行獨立調查，她的阿姨也被當作罪犯般對待。

「沒有人是完美的，但我堂兄不該死。」她表示，「這國家發生的事情，就是種族歧視。佛洛伊德因為是黑人才會被那樣對待，我堂兄也是因為他是黑人。」

警方凶殺組的調查認定，劉力一與佛勒的行為並未違法。時任地檢長的賀錦麗（Kamala Harris）在審查案件後未提出指控，時任警長方宇文（Heather Fong）也在2008年的信函中確認結論。

代理局長葉培恩表示，當年的槍擊事件「幾乎奪走劉力一和其搭檔的性命」，並稱兩人的反應「極其英勇」。