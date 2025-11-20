沙特醫療集團將斥資28億 南灣建超現代化醫院 估2031年營運

我的頻道

編譯組／綜合報導
沙特醫療集團計畫在聖塔克拉拉市興建一座嶄新的超現代化醫院，促使這家醫療巨頭可提供當地病患更廣泛醫療服務。(圖取自沙特醫療集團官網)
沙特醫療集團(Sutter Health)計畫在聖塔克拉拉市興建一座超現代化醫院，促使這家醫療巨頭可提供當地病患更廣泛醫療服務。

聖荷西信使報報導，沙特醫療集團執行長暨總裁湯瑪斯(Warner Thomas)17日表示，這座新醫療中心預計將有八層樓、總面積達85萬平方呎。

沙特醫院與沙特集團在聖塔克拉拉的其他項目，總投資達28億美元，是這家醫療機構迄今最大的投資計畫。新項目位在聖塔克阿拉的沙特東區與西區醫療中心(Suter East and West Care Centers)。新醫院預計於2031年開放，將成為一個大型醫療據點(medical destination)。

新醫院建在聖塔克拉拉市的李維體育場(Levi’s Stadium)附近，建成後將設有272張許可使用的單人病房床位。湯瑪斯表示，醫療中心將成為未來數位化醫院。提供全方位服務的急診部門、產房、新生兒加護病房、先進手術室與外科手術服務、屋頂直升機停機坪，並有社區醫師提供診療服務。

湯瑪斯指出，作為沙特醫療集團在雙院區醫療中心願景的一部分，這項投資將擴大醫療服務的覆蓋範圍、提升臨床水平，並加強病患與其家屬的就醫經驗。

沙特醫療集團位在東西兩院區的新機構，包括新建醫院，預計於2031年全面投入營運，提供超過5000個就業機會。根據安永會計師事務所的獨立分析顯示，新職位包括3000個沙特醫療集團的員工與臨床醫師。

目前位在聖塔克拉拉市米慎學院大道(Mission College Blvd.)2831號與2841號的兩棟現有辦公大樓，將被拆除，為新建醫療中心騰出空間。沙特醫療集團估計，開發與建設將帶來33億美元經濟效益。

沙特醫療集團與巴洛阿圖基金會醫療集團(Palo Alto Foundation Medical Group)與灣區房地產公司「The Sobrato Organization」合作，在矽谷設立「旗艦」(flagship)醫療園區。

兩個院區分別名為沙特西聖塔克拉拉園區(Sutter West Santa Clara Campus)與沙特東聖塔克拉拉園區(Sutter East Santa Clara Campus)。西院區重點領域包括骨科與運動醫學、癌症、女性健康、心血管護理；東區包括綜合基礎保健、各項專科診所、先進診斷實驗室與影像設備、基礎與專科兒科照護、成人與兒童急診。

