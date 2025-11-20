工研院再創佳績 3大技術奪全球百大研發獎

我的頻道

記者王日芯／聖荷西報導
工研院科研再創佳績，三大技術勇奪全球百大研發獎。（記者王日芯╱攝影）
台灣科研實力再次躍上國際舞台。素有科技界奧斯卡之稱的「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」日前公布獲獎名單，在經濟部產業技術司科技專案補助下，工研院今年以三項突破性技術榮獲殊榮，從全球眾多頂尖研發機構中脫穎而出，與勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）、阿爾貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）等國際重量級機構並列，展現臺灣在科技研發領域的深厚實力與國際競爭力。

工研院表示，面對全球高齡化、淨零排放與循環經濟等關鍵挑戰，工研院持續以創新研發回應趨勢需求，今年獲獎的三項技術橫跨再生醫療、循環經濟與綠色製造等重要領域，展現將科研成果轉化為具體應用的實力。

其中「仿生韌帶支架」以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於運動傷害的患者，或長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。

「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜」讓原本難以回收的混合廢紡織品變身為可用於防風、防水外套等日常機能衣的環保材料，不僅減少廢棄物產生，也讓消費者穿得既舒適又環保；而「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎技術」則將報廢輪胎轉化為高品質膠粉，再利用於輪胎原料、運動鞋底等，提升資源使用效率，同時打造更安全、低碳的生活環境。這三項成果不僅回應高齡化社會與淨零轉型的國際趨勢，也進一步強化臺灣產業的永續競爭力。

工研院已連續18年榮獲「全球百大科技研發獎」肯定，累計共獲得69項獎項，所有技術均已成功應用於產業，與99家國內外大廠合作或技轉，展現研發與應用並重的實力，不僅讓台灣的創新能力在國際舞台上嶄露頭角，也實質強化產業的全球競爭力。未來，工研院將持續以市場需求為核心，從研發源頭對接產業場景，發展具國際潛力的創新技術，積極深耕臺灣，協助產業布局全球，驅動臺灣產業升級與永續發展。

記者會來賓合影。從左至右：陳愛蘭，王明哲，朱永昌，楊桂華，鄭品聰，張立勳。（記者...
獲獎企業與工研院介紹得獎情況。（記者王日芯/攝影）
與會來賓與工研院和企業代表合影。（記者王日芯/攝影）
