工研院訪南灣 展現再生醫療、循環經濟與綠色製造實力

「仿生韌帶支架」技術。（記者王日芯/攝影）

工研院19日在舊金山灣區 舉行記者會，向來賓介紹本次工研院榮獲的幾項大獎。參與本次記者會的有駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、組長陳愛蘭、工研院北美公司總經理王明哲、行銷傳播處處長楊桂華、奇妙水循環材料董事長鄭品聰，興采實業副總經理張立勳。本次出訪的團隊近二十人，將於11月20日前往亞利桑那領獎。

仿生韌帶支架：幫助更快復原、降低風險的醫材創新

「仿生韌帶支架」技術，是再生醫療領域的創新研發成果，由工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織產業綜合研究所共同開發，採用高分子的生物陶瓷複合纖維與膠原塗層設計，並且運用多孔三維纖維結構及Y字型設計，增加細胞附著面積並促進再生，提升生物相容性與組織附著力，幫助韌帶與組織融合，可縮短復原期達30%，最大斷裂荷重為現有商用產品三倍。

回收纖物防水膜：讓廢布變綠色機能衣的循環新材料

在循環經濟領域，工研院與興采實業集團SINGTEX共同研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術能有效回收混合材質廢紡織品如PET/PU或PET/OP，無需拆解或分色，即可再製為具防水與透濕性能的高性能薄膜。透過精準調控材料比例與結構設計，滿足不同市場需求。該技術目前已導入興采實業集團實際產線，協助紡織產業朝綠色製造與循環永續邁進。

在推動高效率、低污染的綠色製程方面，工研院研發的「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，整合AI智慧控制與高速水刀系統，可快速、精準地處理各式輪胎材料。透過AI專家模組針對清胎參數進行優化演算，可依照活性需求產生施作條件，提升膠粉的品質，透過自動化系統的設計也降低作業風險，並提升整體效率。目前已由衍生新創公司奇妙水循環材料公司進行商業化營運，加速臺灣資源再利用產業的發展與升級。

電梯動態儲能系統：節能、安全回收電力創造科技碳權