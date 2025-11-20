我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

工研院訪南灣 展現再生醫療、循環經濟與綠色製造實力

記者王日芯／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「仿生韌帶支架」技術。（記者王日芯/攝影）
「仿生韌帶支架」技術。（記者王日芯/攝影）

工研院19日在舊金山灣區舉行記者會，向來賓介紹本次工研院榮獲的幾項大獎。參與本次記者會的有駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、組長陳愛蘭、工研院北美公司總經理王明哲、行銷傳播處處長楊桂華、奇妙水循環材料董事長鄭品聰，興采實業副總經理張立勳。本次出訪的團隊近二十人，將於11月20日前往亞利桑那領獎。

仿生韌帶支架：幫助更快復原、降低風險的醫材創新

「仿生韌帶支架」技術，是再生醫療領域的創新研發成果，由工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織產業綜合研究所共同開發，採用高分子的生物陶瓷複合纖維與膠原塗層設計，並且運用多孔三維纖維結構及Y字型設計，增加細胞附著面積並促進再生，提升生物相容性與組織附著力，幫助韌帶與組織融合，可縮短復原期達30%，最大斷裂荷重為現有商用產品三倍。

回收纖物防水膜：讓廢布變綠色機能衣的循環新材料

在循環經濟領域，工研院與興采實業集團SINGTEX共同研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術能有效回收混合材質廢紡織品如PET/PU或PET/OP，無需拆解或分色，即可再製為具防水與透濕性能的高性能薄膜。透過精準調控材料比例與結構設計，滿足不同市場需求。該技術目前已導入興采實業集團實際產線，協助紡織產業朝綠色製造與循環永續邁進。

AI智慧清胎技術：舊輪胎變資源，回收也能高效又潔淨

在推動高效率、低污染的綠色製程方面，工研院研發的「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，整合AI智慧控制與高速水刀系統，可快速、精準地處理各式輪胎材料。透過AI專家模組針對清胎參數進行優化演算，可依照活性需求產生施作條件，提升膠粉的品質，透過自動化系統的設計也降低作業風險，並提升整體效率。目前已由衍生新創公司奇妙水循環材料公司進行商業化營運，加速臺灣資源再利用產業的發展與升級。

電梯動態儲能系統：節能、安全回收電力創造科技碳權

由工研院衍生公司亞福儲能（APh ePower）研發的「電梯動態儲能系統」，可回收電梯運行中的再生動能，透過高效直流轉換器在30秒內完成逾90%的電能轉換效率，並搭配獨創鋁電池技術，實現即時儲能與備援供電。。亞福的動態儲能系統同步發展至Hybrid交通載具、AI數據中心BBU，以及AGV、智慧機器人等，目標成為全球創新能源服務的先行者。

記者會展示最新獲獎成果回收纖物防水膜。（記者王日芯/攝影）
記者會展示最新獲獎成果回收纖物防水膜。（記者王日芯/攝影）

AI 舊金山 灣區

上一則

攻防5年多 舊金山漁人碼頭漏油案500萬元和解

下一則

矽谷新創公司建造 白色飛艇「探路者1號」滑過金山空中

延伸閱讀

南灣台裔填入台登記表遭假網詐騙 多付60元怕個資外洩

南灣台裔填入台登記表遭假網詐騙 多付60元怕個資外洩
聖荷西珠寶店搶案 13名嫌犯全數落網

聖荷西珠寶店搶案 13名嫌犯全數落網
灣區房市更迭 舊金山房市復甦 南灣開始降溫

灣區房市更迭 舊金山房市復甦 南灣開始降溫
Raising Cane's南灣第2家分店 莫甘山開幕人潮爆滿

Raising Cane's南灣第2家分店 莫甘山開幕人潮爆滿
NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >