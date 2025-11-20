桑尼維爾公寓經理涉持大量武器 小學旁販賣毒品

聖縣地檢長辦公室19日發布新聞稿指出，桑尼維爾一名公寓經理麥斯威爾持有大量武器，並在一所小學隔壁經營販賣海洛因和冰毒，嚴重威脅社區安全，此為被查獲的槍械。（聖縣地檢長辦公室提供）

聖塔克拉拉縣地檢長辦公室19日發布新聞稿指出，桑尼維爾一名公寓經理麥斯威爾（Brett Maxwell）持有大量武器，並在一所小學隔壁經營販賣海洛因和冰毒，嚴重威脅社區安全。麥斯威爾日前被檢方與警方查獲，被控25項重罪，若罪名成立，他將面臨長期監禁

聖縣地檢長辦公室指出，51歲的麥斯威爾11月13日被捕，他的公寓和一處儲物設施遭到搜查，聖塔克拉拉縣槍支 暴力特別行動組（SCCGVTF）在桑尼維爾市、聖縣治安官辦公室、聖荷西 市和聯邦機構協助調查下，查獲19支槍支，其中包括三支突擊武器，以及數磅海洛因和冰毒，毒品價值粗估為10萬美元。特別行動組也查獲了爆炸物。

麥斯威爾被控25項重罪，罪名涉及持有槍枝、突擊武器和販賣毒品，部分槍枝為「幽靈槍」，他19日下午接受傳訊，若罪名成立，他將面臨長期監禁。

聖縣地檢長羅森(Jeff Rosen)表示，絕不接受歹徒將社區變成槍支和毒品交易市場。

聖縣地檢長辦公室指出，麥斯威爾將這些危險物品全擺放在他工作的公寓大樓內，簡直就是一個藏匿大量槍枝、毒品和現金的軍火庫，而這棟公寓大樓的正隔壁，就是一所小學和一個公園遊樂場。