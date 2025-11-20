我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

桑尼維爾公寓經理涉持大量武器 小學旁販賣毒品

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖縣地檢長辦公室19日發布新聞稿指出，桑尼維爾一名公寓經理麥斯威爾持有大量武器，並在一所小學隔壁經營販賣海洛因和冰毒，嚴重威脅社區安全，此為被查獲的槍械。（聖縣地檢長辦公室提供）
聖縣地檢長辦公室19日發布新聞稿指出，桑尼維爾一名公寓經理麥斯威爾持有大量武器，並在一所小學隔壁經營販賣海洛因和冰毒，嚴重威脅社區安全，此為被查獲的槍械。（聖縣地檢長辦公室提供）

聖塔克拉拉縣地檢長辦公室19日發布新聞稿指出，桑尼維爾一名公寓經理麥斯威爾（Brett Maxwell）持有大量武器，並在一所小學隔壁經營販賣海洛因和冰毒，嚴重威脅社區安全。麥斯威爾日前被檢方與警方查獲，被控25項重罪，若罪名成立，他將面臨長期監禁

聖縣地檢長辦公室指出，51歲的麥斯威爾11月13日被捕，他的公寓和一處儲物設施遭到搜查，聖塔克拉拉縣槍支暴力特別行動組（SCCGVTF）在桑尼維爾市、聖縣治安官辦公室、聖荷西市和聯邦機構協助調查下，查獲19支槍支，其中包括三支突擊武器，以及數磅海洛因和冰毒，毒品價值粗估為10萬美元。特別行動組也查獲了爆炸物。

麥斯威爾被控25項重罪，罪名涉及持有槍枝、突擊武器和販賣毒品，部分槍枝為「幽靈槍」，他19日下午接受傳訊，若罪名成立，他將面臨長期監禁。

聖縣地檢長羅森(Jeff Rosen)表示，絕不接受歹徒將社區變成槍支和毒品交易市場。

聖縣地檢長辦公室指出，麥斯威爾將這些危險物品全擺放在他工作的公寓大樓內，簡直就是一個藏匿大量槍枝、毒品和現金的軍火庫，而這棟公寓大樓的正隔壁，就是一所小學和一個公園遊樂場。

桑尼維爾市公共安全局長帕斯托表示，與地方檢察官辦公室的合作促成了一名持有危險槍支並在我們社區販賣毒品的嫌疑人的落網。這種合作對於維護社區安全至關重要，我們感謝所有幫助我們清除街頭危險威脅的合作夥伴。

聖縣地檢長辦公室19日發布新聞稿指出，桑尼維爾一名公寓經理麥斯威爾持有大量武器，...
聖縣地檢長辦公室19日發布新聞稿指出，桑尼維爾一名公寓經理麥斯威爾持有大量武器，並在一所小學隔壁經營販賣海洛因和冰毒，嚴重威脅社區安全，此為被查獲的槍械。（聖縣地檢長辦公室提供）

槍支 聖荷西

上一則

推動社區文化活動 三位本地藝術家出任聖荷西市創意大使

下一則

攻防5年多 舊金山漁人碼頭漏油案500萬元和解

延伸閱讀

申請3度遭拒 豪宅社區告聖荷西市府 索償1.6億

申請3度遭拒 豪宅社區告聖荷西市府 索償1.6億
舊金山加強緝毒 2周逮捕超過350人、查獲逾12磅毒品

舊金山加強緝毒 2周逮捕超過350人、查獲逾12磅毒品
沙加緬度「掃街行動」3天逮逾140人 查獲大批毒品、槍械

沙加緬度「掃街行動」3天逮逾140人 查獲大批毒品、槍械
打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓

打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓
桑尼維爾消防站 為燒傷基金籌款

桑尼維爾消防站 為燒傷基金籌款

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據