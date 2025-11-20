兄弟會狂歡變噩夢 柏克萊加大學生溺水亡

柏克萊加大學生在「超員」且酒精泛濫的兄弟會派對中溺水身亡。(取自Google Maps)

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，警方周三（19日）表示，一名19歲的柏克萊加大 （UC Berkeley）學生在一場大型兄弟會 派對的泳池中溺水身亡。

柏克萊警方稱，周五（14日）發生在Prospect街Alpha Delta Phi兄弟會的事件不涉及犯罪嫌疑。但警方聲明指出，將把案件移交阿拉米達縣地方檢察長辦公室（Alameda County District Attorney's Office），檢方將考慮對該兄弟會安全協調員提起指控，警方懷疑其向未成年人提供酒精飲料。

警方於周五晚11時25分接獲報警。警員抵達現場發現約300人正在參加大型派對，現場存在「擁擠不堪且酗酒嚴重」的情況。該學生被送醫後情況危急，警方未透露具體死亡時間。

阿拉米達縣驗屍官辦公室（Alameda County Coroner's Bureau）將確定該學生的死因及死亡方式。

警方在聲明中表示：「我們向該學生的家人、朋友及整個校園社區致以最深切的哀悼。這場悲劇造成的傷害是深重的。」

警方向Alpha Delta Phi兄弟會發出民事違規通知，指其在喧鬧失控的聚會中違反市政法規關於公共滋擾的規定。該部門補充稱，消防部門亦因該兄弟會違反室內娛樂活動許可證規定的200人上限而開具罰單 ，並撤銷了原定周六（15日）生效的許可證。

Alpha Delta Phi兄弟會執行理事埃爾富特（Steve Ehrfurth）周末表示，該組織正配合當局調查。埃爾富特在聲明中稱：「保障全體成員及賓客的安全福祉是我們的首要任務。」

「鑑於調查仍在進行中，目前無法提供更多細節，」他說。