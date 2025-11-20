舊金山知名脫衣夜店經理遭槍殺 2前員工被逮

舊金山北灘區知名脫衣舞酒吧康多俱樂部(Condor Club)老闆、60歲的馬克卡爾卡尼(Mark Calcagni)，本月初在聖他路薩住家外清晨時分遭槍殺身亡。(取自谷歌街景)

舊金山 北灘區知名脫衣舞酒吧康多俱樂部（Condor Club）老闆、60歲的卡爾卡尼 （Mark Calcagni），上月在聖他路薩住家外清晨時分遭槍殺身亡。事發後，警方逮捕兩名前員工，指控他們涉嫌策畫並執行這起謀殺案。

警方指出，43歲的朗德（Richard Lund）涉嫌於10月3日凌晨，在聖他路薩卡爾卡尼住家附近埋伏，等他下班返家時將其槍殺。朗德的伴侶、25歲的摩頓（Asia Morton）則被控協助策畫此次攻擊。警方證實，兩人為戀愛關係，涉嫌預謀並共同參與攻擊行動。

警方表示，兩人同住在都布林（Dublin），曾任職於一家位於舊金山的「成人娛樂場所」，而該場所的經理正是卡爾卡尼。警方未指名該俱樂部為康多俱樂部，不過卡爾卡尼同時也擔任與之相隔一條街的另一家夜店「Vanity San Francisco」的經理。

「我們深感悲痛地證實，摯愛的總經理馬克卡爾卡尼不幸離世，」兩家俱樂部本月稍早在社群媒體 上共同發布聲明表示，「馬克是康多俱樂部的靈魂人物，也是北灘社區深受敬重的成員。」

警方表示，10月3日凌晨，一名鄰居在街上發現卡爾卡尼倒地後撥打911報案。當局最初因證據有限，調查進展一度受阻。隨後透過目擊者訪談、監視畫面與數位資料分析，鎖定朗德與摩頓為主要嫌疑人。

偵探於周五在都布林St. Patrick Way一處公寓逮捕朗德；摩頓則在舊金山國際機場入境時被捕，據稱她剛從海外返美。

兩人目前均被關押在蘇諾瑪縣監獄，不得保釋。