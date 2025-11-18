南灣台裔填入台登記表遭假網詐騙 多付60元怕個資外洩

10月起入境台灣，可在線上填寫入國登記表，申請過程全免費，但近期有南灣居民發現，不肖業者假冒線上登記表網站，收取費用並詐取個資。（記者羅士達／攝影）

自10月起，入境台灣將可在線上填寫入國登記表(TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC)，申請過程全免費，但有不肖業者假冒線上登記表網站，並購買搜尋引擎廣告，讓假冒登記網站排序在前，導致南灣一位台裔居民近日在搜尋時誤入網站，不僅多付60美元費用，更擔憂個資外洩。

往年入境台灣的外國旅客均須填寫一份紙本入國登記表，從今年10月開始，改為在線上申請填寫，屬於「免付費」線上填報，外來旅客於抵台前三天內，可至移民署官方網站(https://twac.immigration.gov.tw)完成申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱，省去紙本往來的繁瑣作業。

一位灣區 台裔居民王小姐在網路搜索線上填報網站，卻誤入假冒網站，假冒網站中還指示如果入境前一小時才申請將被收取更高額的費用，在網站導引下王小姐不僅付出60美元的申請費，還將個人護照 等重要個資填寫傳出，在假冒網站中王小姐完成申請，甚至還在信箱中收到申請完成的確認信，完整的流程，讓她不曾懷疑受到詐騙 。

直到王小姐好心的想要通知其他準備返台的居民要事先完成線上申請，並且給付費用，這才在其他居民提醒下，發現申請是免費的，自己誤入了假冒網站，「此網站是搜尋中第一個跳出來的網站，比台灣官網更前面」。

「如果我沒有向其他人提起這件事情，我恐怕也不知道自己被詐騙了，現在就是個資洩漏，包括護照號碼跟出生年月日，正在擔心之中」， 王小姐立即申請信用卡停卡以及到警局報案。正值旅遊旺季，王小姐也希望透過這樣的經驗，提醒其他準備返台的旅客，避免受到同樣的詐騙。