蘇沙利度市容將有大變化？ 多項住宅興建提案獲通過

向來支持鄰避運動的蘇沙利度竟然通過多項提高住房密度提案，當地市容可能大幅改變。（蘇沙利度市府臉書）

蘇沙利度（Sausalito）橋路大道（Bridgeway Boulevard）北端一排低矮的商用建築物內，有律師事務所、銀行、診所與聯合辦公空間、咖啡 店與手工磁磚展館與兒童室內遊樂場。未來幾年，這裡可能成為當地數十年來抗拒的景象：一個高密度的城市住宅區。

舊金山 紀事報報導，向來支持鄰避運動的蘇沙利度，竟然通過多項提高住房密度提案，當地市容可能大幅改變。當地所屬馬連縣（Marin County）的選舉官員仍在計票，但未來可能成為數百戶蘇沙利度家庭的新社區，已經有初步雛形。

蘇沙利度選民上周以壓倒性多數、通過J提案（Proposition J），提案重新畫分12個地塊，總面積16畝，其中大部分位在橋路大道沿路、海港大道（Harbor Drive）以北。盡管計票仍在進行中，結果似乎已成定局。提案以75%贊成票領先。

另一項K提案（Proposition K）允許在馬丁路德金公園（Martin Luther King Jr. Park）的2畝土地上建造50間可負擔老年人公寓。該提案也以約55%的贊成票領先。

這次重新土地重畫，目標為滿足州府規定當地時至2031年需建設724間住房的要求，同時又不破壞蘇沙利度獨特的工業、藝術與海濱區的多元化環境。根據市府律師分析，J提案將允許建造415至530間住房。

大規模開發對蘇沙利度來說，是相當激進的變化。2015至2022年為期八年的區域住房需求分配（Regional Housing Needs Allocation）周期中，蘇沙利度僅批准了58間住房建設申請。上一次重要住房開發項目是擁有22間住房的Rotary Village，於2004年竣工。加州 住房與社區發展部門要求蘇沙利度批准的724間住房，比上一個周期增加800%。

根據多位房地產消息人士透露，位在海港大道1號與3號的地塊、為此次土地重新規畫為住宅用地的最大地快，已與Bayspring Real Estate Partners簽訂合約，將以約3200萬美元出售。

這座占地6.3畝的辦公園區，是一個大型商用綜合體，位在Mollie Stone商店對面，擁有充足的地面停車場。根據住房規畫，園區計畫建造90至120間住房單位，業主有意將停車場區域2.5畝的土地，開發成為多戶住房。

還有其他建築項目也在籌畫當中。開發商摩根（Dan Morgan）透露，考慮在橋路大道2650號與2656號的兩個地塊，建造65至80間住房單位。其他重畫用途的房產還包括橋路大道2689號與3000號，分別可建設63間與20間住房。