最好選用紅心柚。（記者龔玥/攝影）

灣區華人 社區的美食風潮更新速度，宛如科技產業般日新月異。近期「固體楊枝甘露」在社群平台上爆紅，時常出現在社區活動、公司聚會，不少網友分享自製版本，讀者也可在家試試看。

固體楊枝甘露受到青睞，主要原因是許多上班族通勤遠、節奏快，能夠用手拿、不灑出來、不需器皿的甜品格外受歡迎。固體版本在視覺上具層次感，「好拍照又好攜帶」，因此成為年輕族群新寵。

在家製作「基礎版」做法簡單、成功率高。先將芒果去皮切半，直接加入混合好的酸奶椰漿，最好選較乾的酸奶，再加上椰漿攪勻，最後在酸奶上撒上剝好的柚子。

不少灣區居民提到，當地粉紅西柚酸度適中、顏色鮮豔，非常適合當佐料。接著將越南 春捲皮浸水5秒中央，把做好的芒果酸奶柚子放進去並捏緊封口即可。有些人還加入奧利奧碎屑，增加口感層次。

另一款更具視覺效果是「千層杯升級版」。先在杯底鋪上芒果丁、西柚粒與西米露，再倒入酸奶和椰漿混合物，最上層放上脆波波等喜歡配料，形成鮮明的分層效果。

製作時也有一些適合灣區的「小貼士」，普通酸奶可以用過濾乳清蛋白得到比較乾的酸奶，再增加椰漿粉來確保濃度；如果柚子較酸，椰漿基底需稍微調甜，味道平衡。

固體楊枝甘露不僅在家庭廚房中逐漸普及，也出現在社區聚會與科技公司內部活動中。部分灣區居民表示，公司午間茶點傾向選擇便攜、不易弄髒鍵盤的食物，因此這類「手拿式甜品」格外受到青睞。