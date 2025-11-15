AcoM：白人至上思想 正滲透主流文化

白人至上主義正在走向主流，AcoM會議探討這一情況帶來的挑戰。(AcoM提供)

美國的白人至上 主義及其相關思想，正從社會邊緣迅速進入主流政治、文化和宗教領域。AcoM研討會11月14日探討了這一趨勢背後的社會、政治和宗教因素，並分析其對美國民主的深遠影響。

參與討論者包括記者暨「Extremely American」播客主持人德魯辛（Heath Druzin），及伊斯蘭、基督教與猶太研究所（Institute for Islamic, Christian, and Jewish Studies, ICJS）資深基督宗教學者泰勒博士（Matthew D. Taylor, Ph.D.）、紐約州 大石溪分校（Stony Brook University, SUNY）政治學兼任講師施拉姆（Sanford F. Schram）、人權研究與教育研究所（Institute for Research & Education on Human Rights, IREHR）執行董事伯格哈特（Devin Burghart）。

施拉姆指出，白人民族主義的復興雖早於歐巴馬時代，但美國首位非白人總統當選，成為白人身分政治加速崛起的重要催化劑。早在雷根時期，布坎南等人物便試圖將極端主義訴求以更「可接受」的方式納入保守派政治議程。隨後，「茶黨運動」（2009–2010 年之間快速崛起的美國保守派草根運動，名字源自1773年的「波士頓傾茶事件」）與川普 的崛起，使白人怨懟情緒成為共和黨內的重要動員力量。

施拉姆表示，愈來愈多白人將自身視為多元社會中的「新受害者」，這種自覺的白人身分意識為極右翼政治提供了穩定支持者。

德魯辛強調，網路是極端主義擴散的關鍵。「在社交媒體匿名環境下，人們更敢表達現實中不會說出口的極端言論。」他指出，近年來網路上出現大量有關希特勒的「正常化」討論，顯示極端思想的可接受範圍正在擴大。

泰勒從宗教學視角解釋了為何基督教民族主義在此輪極端主義浪潮中扮演關鍵角色。他指出，美國歷史上始終存在不同形式的基督教民族主義，但更激進的「基督教至上主義」正在川普時代快速壯大。

隨著極端理念不斷突破傳統政治與社會規範的邊界，與會學者一致強調，美國社會亟需重新審視政客、宗教機構、媒體與公民自身在公共話語中的角色。他們指出，只有正視白人至上主義在制度與文化層面延伸的深層脆弱點，並推動更具包容性的民主參與，美國才可能阻止極端主義進一步滲透公共生活。