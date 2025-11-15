金山越南牛肉粉名店將開新店 迎夜食族

Turtle Tower曾在疫情期間面臨全面關閉危機。(記者王子涵╱攝影)

舊金山 最具代表性的越南牛肉粉名店之一「Turtle Tower」即將擴張版圖，預計明年2月在Cow Hollow開設第二家分店，地址位於費爾摩街（Fillmore St.）3145號。這家深受本地與遊客喜愛的家族企業，將把其傳統河內風味牛肉粉與招牌春捲帶入這個熱鬧商圈，並可能營業至深夜。

根據舊金山標準報報導，新店址前身為地中海餐館Ricco Mediterranean。Turtle Tower創辦人Steven Thang Pham的女兒Kathy Pham表示，該店面具有極高的人流量，「既有在地居民，也有大量觀光客，社區也十分支持本地經營的老店，因此我們不想錯過這個機會。」

Turtle Tower此次擴張格外受到矚目，因為這家名店曾在疫情 期間面臨全面關閉危機。餐館1999年創立於田德隆區（Tenderloin），後來在市內展店達四家，但疫情衝擊下分店陸續關閉，最後一間南市場（SoMa）分店也於2023年結束營業。Kathy Pham今年在金融區重啟品牌，以更精緻的形式回歸，接手原義大利 餐廳Barbacco的店面，再度讓Turtle Tower成為城中熱點。

新版Turtle Tower保留經典清湯牛肉粉與招牌蒸米卷（banh cuon），並增添越式「街頭小食」，包括雞翅、炸雲吞捲、青木瓜沙拉等。雖然牛肉粉仍是最受歡迎的主力菜式，但乾炒牛肉麵亦逐漸成為熱門選擇。

金融區店的另一大亮點是營業至凌晨3時的廚房，以及提供調酒的全酒吧。Kathy Pham表示，Cow Hollow新店也將設置酒吧，至於是否同樣營業到凌晨3時，則會先依社區反應調整。「我們會先測試看看社區接受度」。

至於是否會持續展店，Kathy Pham僅表示「有這個可能」，但未透露時程與地點，笑說：「我們已經盡力在做了。」