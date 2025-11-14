我的頻道

北加州慈濟腎友會 11月16日感恩聚會

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

北加州慈濟腎友會 11月16日感恩聚會

本報訊
加州慈濟腎友會將於11月16日下午2時至4時在慈濟北加州分會聖荷西志業中心舉行感恩聚會，地址為2355 Oakland Road, San Jose, CA. 95120。當天將邀請腎友會醫護團隊中任職山谷醫療中心洗腎中心的資深護理師楊素珍，為大家講解透析治療的選擇及如何守護腎功能。

即使洗腎多年，很多慢性腎臟病患者仍想知道血液透析（習稱血洗）及腹膜透析（習稱腹洗）的優點 、缺點及限制，及有效年限的統計數據等。還有如何控制血壓、血糖等的問題。很多人長期血壓高、血糖高，怎麼保護自己的腎功能，這些困擾的問題都可以在這次的講座中得到答案。

北加州慈濟腎友會走過20年，見證了許多生老病死，喜樂及痛苦，陪伴每一位腎友走過坎坷不安和平安喜樂的日子。每一次的聚會，腎友們一起分享經驗心得，家人們也彼此分享日常飲食起居的照顧，醫護人員盡心盡力地提供各種資訊，志工們提供每兩個月一次聚會的服務，讓腎友們在聚會中感受到安慰及安心。

感恩聚會將準備可口茶點，歡迎腎友㩦家人參加，可以現場也可以上網參加。上網的朋友可使用Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/82684522293?pwd=IxttXUykSzjJsYdfuTiR9pAxXz3MSk.1，Meeting ID: 82684522293，Passcode為2025。

若想更進一步了解慈濟腎友會，可電洽慈濟北加州分會408- 457-6969。

