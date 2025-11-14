灣區房市更迭 舊金山房市復甦 南灣開始降溫

灣區今年房地產市場出現更迭，舊金山經歷多年低迷後開始復甦，房地產經紀人認為，新任舊金山市長羅偉積極改變城市未來，每個人都明顯感受到這座城市正在好轉。(取自舊金山縣市府官方臉書)

灣區房地產 市場今年可說是令人眼花撩亂的一年，曾經火紅的南灣市場似乎一夕之間降溫；原本降溫的舊金山 則自冬眠中甦醒。

舊金山紀事報報導，今年灣區房市發生的許多變化，反映來自全國各領域的影響。經濟擔憂與可負擔能力挑戰，以及美國移民政策劇烈震動，已經說服潛在買房人士：現在並非做出長達30年長期貸款承諾的正確時候，類似原因也冷卻建造房屋計畫，導致買房者更難找到符合預算的房子。

由於一些買房人士退出市場，加上人工智慧蓬勃發展，卻為舊金山帶來大量新買家。此外，近來貸款利率些微下降，可能足以讓更多高收入人士也能負擔得起房屋。

進入2025年初，南灣地區房價 原本位居全美最高，市場看來愈來愈旺，科技股飆漲與員工返回辦公室政策，已讓2024年成為房屋賣家的豐收年，富裕科技人競相出價買房。許多投資人也樂觀認為，預期川普當選總統將提振經濟。

然而，2025年過了六個月之後，房地產經紀人表示，這種樂觀情緒消失。南灣房屋銷售量下降、房價也開始下跌。

房地產專業人士認為，導致南灣地區在2025年中期突然降溫因素很多，首先，矽谷經歷多次裁員，持續衝擊科技業；總統宣布關稅計畫、股市出現短暫大幅下跌。H-1B工作簽證計畫受到打擊，歷年來原本工作簽證帶進數萬名科技業員工、為當地提供潛在購屋者，卻因工作簽證計畫改變而受阻。

此外，今年初貸款利率僅比2024年略低、卻比疫情前水平高出數倍，盡管近來利率有所下降，對一般家庭影響不大。房源不多，高昂房價也難以負擔。

所有因素都讓南灣購屋人士有充分理由退出市場。房地產公司「Zillow」數據顯示，聖塔克拉拉縣房價2024年9月至2025年9月期間下跌2%。

於此同時，舊金山房市開始升溫。房地產經紀人認為，第一個改變來自政治，新任舊金山市長羅偉積極改變城市未來，每個人都明顯感受到這座城市正在好轉，變得更有趣且更安全。儘管城市仍受到無家可歸、吸毒過量致死與當地不穩定經濟的困擾。

另外，大家相信，人工智慧帶給舊金山房市重大變化，租金快速上漲、回升到疫情前的高點，房屋銷售也大幅攀升。無論是出租房或獨棟房屋，都以多年來最快速度找到租客，有些房地產經紀人甚至透露，他們很難找到足夠豪宅來滿足所有前來詢問的人。

「Compass」分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，舊金山已從灣區甚至全美最疲軟的市場之一、躍升成為最強勁市場之一，獨棟房屋價格比去年上漲5.7%。與灣區其他地點不同，舊金山房源原本緊張、新建待售房屋稀少，隨著人工智慧熱潮推高需求，進一步加劇房價壓力。

不過，東灣房市仍落後，人工智慧熱潮未改變東灣的市場格局。東灣房價過去一年持續下跌。即使是疫情期間飆漲的三谷地區(Tri-Valley)，目前已降溫。導致房市放緩主因與南灣相似：貸款利率居高不下，經濟情勢不明朗。

此外，包括OpenAI在內許多大型公司也放棄完全遠距辦公政策，對於部分買房人士來說，每周數天通勤一個半小時、可能讓他們對東灣例如佛利蒙等城市房屋多所考量，因為房價能甚至比舊金山高。