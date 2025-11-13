聖塔克拉拉聖誕樹12／5點燈 中央公園閃耀節日歡樂

聖塔克拉拉市訂於12月5日舉辦一年一度的聖誕樹點燈慶典。（聖塔克拉拉政府提供）

節日季腳步臨近，聖塔克拉拉市訂於12月5日（星期五）在中央公園 （Central Park）舉行第114屆聖誕樹點燈儀式。這一延續百年的傳統活動，將於當日下午5點半至晚間8點舉行，屆時全城居民將齊聚一堂，共同迎接節日的歡樂與溫馨。

預期今年的點燈儀式仍將充滿驚喜。現場將設「節日舞臺」（Holiday Stage），為觀眾帶來精彩表演，包括舞蹈、合唱及多種現場娛樂節目，為夜晚增添熱鬧氣氛。官方還將宣布「榮譽點燈嘉賓」（Honorary Tree Lighter），共同點亮象徵希望與團結的聖誕樹頂端之星「Teddy」–這一可愛的熊形裝飾，已是聖塔克拉拉百年傳承的節日象徵。

市政府提醒民眾，可於當晚5點半起前往「聖誕老人拍照區」（Santa′s Photo Express）領取免費拍照票券，數量有限，先到先得。拍照時間為6點至8點，由市府工作人員協助使用參與者的個人設備拍攝，每個家庭可拍攝一個姿勢。小朋友還將獲贈泰迪熊與拐杖糖紀念品，數量有限，送完為止。

今年活動新增「假日市集」（Holiday Market），邀請本地藝術家與手作品牌參展，讓居民在享受節慶氛圍的同時，也能選購獨具創意的節日禮物。參展攤位包括皮革工藝品牌 Kane and Ruby、寶石飾品設計 ADC Designs、手繪寵物 肖像 Pastel by Ece、香氛品牌 Tres Spa、以及聖塔克拉拉本地陶藝師 Ceramics by Jane 等十餘家。

美食區同樣看點十足，匯聚多輛人氣餐車，包括韓式燒烤「BBQ Kalbi」、甜點「Luv′s Brownies」及越南 風味的「Saigon Street Food」等，為民眾奉上豐富多樣的節日餐點。

聖塔克拉拉消防局也將在活動期間發起「Fire up the Holidays」玩具捐贈活動，鼓勵民眾捐出新的未包裝玩具（適合17歲以下兒童），送至全市任一消防站或消防局社區風險減災辦公室（1675 Lincoln St.）。