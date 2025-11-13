太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看奇觀」

我的頻道

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

記者江碩涵／聖荷西報導
11日晚間有不少華人在社群中分享看到的極光，當天矽谷一帶有點雲，但還是依稀可看見極光的色彩。（矽谷張太太提供）
11日晚間有不少華人在社群中分享看到的極光，當天矽谷一帶有點雲，但還是依稀可看見極光的色彩。（矽谷張太太提供）

太陽磁爆引發極光，就連北加州都可看到。11月11日晚間矽谷一帶不少華人都親眼看到北方的天空一片紅紅紫紫，用相機就能拍下精采的極光照片。有華人居民說，今年真不愧是太陽風暴的高峰，一年內已多次在北加州看到極光，不用到阿拉斯加或加拿大鄰近極地區就可以看到奇觀。

根據舊金山紀事報報導，11日晚間出現兩場強烈的太陽磁暴，將夜空染成了深粉紅色和亮橙色，加州納巴縣、康曲柯士達縣和阿拉米達縣上空都能看到極光。這種極光現象通常只能在高緯度地區看到，但今年因為是太陽風暴的巔峰，舊金山灣區已多次看到如此絢麗的光芒。

11日晚間有不少華人在社群中分享看到的極光。矽谷張太太說，她發現太陽風暴又到了巔峰的訊息，晚上全家出動到後院，往北看，肉眼就可以看到天空呈現紅紅紫紫的一片雲霧樣貌，但肉眼比較不清楚，用手機較能拍下極光的照片。

相較於北加州只能拍到隱隱約約的極光照，波士頓和西雅圖的極光較為明顯，顏色也比較繽紛絢爛，也有讀者在社群網路上分享在波士頓的照片。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預報中心表示，從12日中午開始，有另一場太陽風暴襲擊地球的高峰，整個磁暴活動將持續到夜幕降臨，美國北部大部分地區，遠至阿拉巴馬州和北加州，都可看到極光。

不過可惜北加州從12日開始，大氣河風暴來襲、天氣轉陰雨，白天已有部分小陣雨，遮蔽看極光的機會。根據紀事報報導，舊金山灣區、南灣周二晚間雲量將「相當多」，而中央海岸、中谷南部和內華達山脈南部比較有機會出現晴朗的天空。

不過根據紀事報報導，即便在晴朗的地區，太陽磁暴產生的紅光也很難用肉眼看到，極光會呈現一種「紅色的朦朧感」，可能會與頭頂的雲層或霧氣融為一體，但只要用相機，包括手機的相機，都能捕捉到完美的極光。建議有興趣的北加民眾，可以隨手拿著手機往北方天空，也許有機會就能拍到極光。

今年因為是太陽風暴的巔峰，舊金山灣區已多次看到絢麗的光芒，圖為11月11日的太陽...
今年因為是太陽風暴的巔峰，舊金山灣區已多次看到絢麗的光芒，圖為11月11日的太陽磁爆值。（記者江碩涵／翻攝）
相較於北加州矽谷只能拍到隱隱約約的極光照，緯度相對較高的波士頓，極光顏色相當炫麗...
相較於北加州矽谷只能拍到隱隱約約的極光照，緯度相對較高的波士頓，極光顏色相當炫麗。（波士頓讀者魏瑀嫻提供）

加州 北加 舊金山

