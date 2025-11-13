聖馬刁議會投票通過 新警長12日宣誓就職

聖馬刁議會投票通過、任命前聖塔克拉拉縣副警長賓德為聖馬刁縣新任警長。(圖取自聖馬刁縣府官網)

就在聖馬刁縣發布一份指控前警長柯博斯(Christina Corpus)行為不當與濫用職權報告的一年之後，她已於上個月被解雇。聖馬刁議會則以四比一的投票 結果、任命前聖塔克拉拉縣副警長賓德(Ken Binder)為聖馬刁縣新任警長。

「聖荷西信使報」報導，聖馬刁議會指出，賓德在附近的聖塔克拉拉縣的經驗，是他們選擇他的關鍵因素，兩縣有相似的經濟、地理與行政背景。

聖馬刁縣議員柯爾佐(Noelia Corzo)表示，舊任警長風波與遴選新任警長的過程，並不容易，每一步都伴隨著艱難的決定與爭議。

聖馬刁縣選出新警長之際，正值退休 法官克德爾(LaDoris Cordell)受縣府委託撰寫前警長柯博斯報告發布的一周年。報告詳述前警長涉嫌利益衝突、報復與行為不當的指控。

報告發布當天，副警長協會主席塔匹亞(Carlos Tapia)因考勤卡造假被捕。工會領導人認為，此為他批評柯博斯的報復。盡管檢察官拒絕提出刑事訴訟 ，但他仍被停職。不過，賓德上任後表示，希望塔匹亞可重返工作崗位。

聖馬刁縣前警長柯博斯否認所有指控，包括塔匹亞被捕是報復的說法，並持續對自己被解雇一事、提起上訴。

聖馬刁縣議會遴選新任警長的投票，僅有卡納帕(David Canepa)持反對意見，他傾向選擇舊金山警局退休助理局長拉查爾(David Lazar)。第三位候選人是蘇拉諾社區學院警局局長兼公共安全主任崔維斯(Brian Wynn Huynh Travis)。

新任警長賓德將任職至2029年1月，屆時下任民選警長將就職。他於12日宣誓就職後表示，上任後首要任務是「穩定組織」。表示將支持縣公民監督委員會提出的改革建議，並與倡導設置獨立監察長的「修復聖馬刁縣」(Fixin’San Mateo County)等社區團體合作。

曾任吉爾洛(Gilroy)市代理警察局局長的賓德，在他27年的執法生涯中，大部分時間都在聖塔克拉拉縣警長辦公室任職。