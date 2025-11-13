甩毒品…田德隆啟動青年防暴試點 一對一輔導與介入

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
市長羅偉指出，田德隆區雖然是全市兒童最密集的地區之一，卻長期缺乏專屬的防暴服務。（取自sfgovtv）
舊金山市府與非營利組織United Playaz於12日共同宣布，將在田德隆區啟動首個「青年防暴試點計畫」（Tenderloin Youth Violence Prevention Pilot Program），以社區為中心，提供導師陪伴、暴力干預及成長課程，幫助當地12至24歲的青少年脫離街頭暴力與毒品陰影，重新找回人生方向。

該計畫是市議員馬百樂（Bilal Mahmoud）主導、與田德隆社區公益發展局（Tenderloin Community Benefit District）及United Playaz合作推動的，將聘用熟悉田德隆社區的當地工作人員，針對約20名青少年展開一對一的輔導與介入。雖然目前資金來自民間捐助，但市府將監測成效，盼未來能成為長期性的市政方案。

田德隆區在舊金山市被視暴力犯罪嚴重、毒品氾濫的地方。馬百樂說：「僅僅生活在這樣的暴力環境裡，就會造成身心創傷，這種長期傷害是真實存在的。預防是有效的，在灣景區（Bayview）推行的防暴方案，已讓青少年暴力犯罪減少五成。田德隆值得擁有同樣的機會。」他強調，這項計畫不只是統計數字，更是「拯救生命」。

市長羅偉（David Laurie）指出，田德隆區雖然是全市兒童最密集的地區之一，卻長期缺乏專屬的防暴服務。「這裡有175個家庭住在可負擔住宅201 Turk，社區充滿生命與希望，但太多家庭承受過悲劇。」將「United Playaz」的經驗引入田德隆，是實現公共安全與社區關懷的重要一步。

舊金山公辯官力儲文（Mano Raju）則表示，防暴計畫能有效打斷貧困與創傷的惡性循環。他讚揚United Playaz 30年來在防止青少年涉入犯罪上的成效，並承諾公設辯護人辦公室將全力支持此計畫。

United Playaz執行長科爾普斯（Rudy Corpus）在會中指出︰「我們不能等到有人喪生才行動。這個計畫的核心，就是讓社區自己拯救自己，給年輕人希望和機會。」

田德隆社區公益發展局執行長羅賓森（Kate Robinson）指出，田德隆約有上千名兒童，許多家庭來自戰亂與貧困背景，卻每天生活在毒品交易與暴力之中。「我們這個社區失去了太多孩子，今天的啟動對我們意義重大，終於有人願意為這些孩子打開另一扇門。」

United Playaz執行長科爾普斯表示，田德隆長期以來有許多「無名英雄」默...
舊金山 暴力犯罪 羅偉

