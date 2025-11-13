加州眾議員司嘉怡會中文媒體 分享首年任期立法成果

加州眾議員司嘉怡報告首年立法成果，聚焦公共安全、婦女權益與亞裔社群需求。（記者李怡╱攝影）

加州 第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）12日與灣區中文媒體舉行圓桌會議，分享其首年任期的立法成果與地區服務重點。她強調，她的各項政策推動，都以聽見選民聲音為立法核心，期望將州府資源帶進她所代表的選區。

司嘉怡曾任舊金山 市議員，2024年當選為加州第19選區州眾議員，代表包括舊金山西區、戴利市、南舊金山一半、Broadmoor與部分San Bruno地區，服務人口超過50萬人。她說：「從代表8萬人到服務50萬人，族群與需求更加多元，也更具挑戰性。」

她在就任首年提出15項法案，其中7項已獲州長簽署成法，高於同期議員平均的2至3案，成果顯著。她強調與舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）合作推動的，特別保護「亞裔 傷害」受害者的法案「優先賠償法案」（Restitution First），要求刑事被告須先支付受害者賠償，才能繳納其他罰金或法院費用，確保受害者能獲得實質補償。

針對記者提問亞太裔社群安全現況，司嘉怡坦言：「仇亞情緒依然存在。我們仍須持續努力，保障亞裔權益。」

她特別指出，疫情後針對華裔長者的攻擊事件激發她持續關注仇恨犯罪政策，並推動將更多資源投入至法律援助。州議會每年可提名「年度非營利組織」，她選擇了位於華人社區、深具歷史的華美學校（Wah Mei School），表達對其服務社區的肯定。

談及婦女權益，司嘉怡情緒激動地分享：「我母親在一段家暴關係中生活了41年，這讓我對家庭暴力議題格外重視。」她推動一項針對家庭暴力受害者的「自動限制令」改革法案，防止施暴者在離婚期間突然切斷配偶與子女的保險與經濟支援。

司嘉怡承諾打造能反映選區多元性的團隊，並特別介紹其中文地區代表毛皓延（Ho Yin Mo）：「我們有能講中文的同仁，確保資訊能真正送到中文社區。」