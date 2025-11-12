馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖

我的頻道

編譯組／綜合報導
巴洛阿圖可能開設特斯拉餐廳。（本報檔案照）
巴洛阿圖可能開設特斯拉餐廳。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，特斯拉餐廳（Tesla Diner）或將進駐巴洛阿圖（Palo Alto），這一消息源自馬斯克（Elon Musk）近期在X平台的發文。這位即將成為全球首位萬億富豪（trillionaire）的世界首富於10月31日發文稱：「未來主義風格的特斯拉餐廳進展順利。在奧斯汀（Austin）的德州（Texas）超級（Giga）工廠總部和巴洛阿圖的工程總部附近開設分店或許是明智之舉。」

該公司全球工程總部（2023年宣布啟用）位於Page Mill路與Hanover街交匯處的舊惠普（Hewlett Packard）企業園區。

首家特斯拉餐廳於7月在南加好萊塢開業，融合復古未來主義（retro-futuristic）美學，集特斯拉充電站、汽車影院與全天候機器人服務的美式復古餐廳於一體。

據彭博社（Bloomberg）訪客描述，這家被稱為「『傑森一家』（The Jetsons）飛船版汽車餐廳」的場所供應碎肉漢堡（smashburgers）、烤芝士三明治（grilled cheese sandwiches）、辣椒芝士薯條（chili cheese fries）及金槍魚沙拉熔岩漢堡（tuna salad melt）等餐點。特斯拉車主可通過車載觸屏下單自取或送餐服務，漢堡將盛裝於Cybertruck造型的紙盒中。

與此同時，僅巴洛阿圖市本周就計劃舉行五場抗議活動–其中四場名為「反對馬斯克法西斯政府接管（Protest Elon Musk′s Fascist Government Takeover）」，一場名為「萬億富豪在特斯拉和蒂芙尼吸血！（Trillionaires Vamp at Tesla and Tiffany′s）」。首場抗議於周一（10日）下午5點在公司工程總部舉行，地點鄰近擬建餐廳區域。好萊塢特斯拉餐廳同樣常遭抗議，本周另有兩場活動計劃舉行。

