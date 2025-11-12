聖荷西韓國美食節 居民體驗韓式魅力
「韓國美食節」（Taste of Korea）日前在聖荷西的一所小學舉行，吸引了不少居民和家庭前往共度周末。活動以豐富的美食、熱鬧的遊戲與傳統文化體驗為亮點，讓來賓們在輕鬆愉快的氛圍中感受韓國的熱情與魅力。
活動現場人潮湧動，入口處藍白色的拱門上寫著醒目的「Taste of Korea」。走進場內，首先映入眼簾的是販售飲料與咖啡的小攤，以及推廣韓國旅遊的展區，工作人員身著粉色傳統韓服，熱情介紹韓國的風景與美食。現場還掛了韓國知名藝人的海報條幅，舞台上一隻姜黃色小熊吉祥物與來賓合影，氣氛十分歡樂。活動還有現場教學製作紫菜飯團，並和年輕人一起踢毽子，氣氛輕鬆愉快。
在室內展區，不少家長帶著孩子體驗臉部彩繪，還有售賣韓國海鮮煎餅、煎餃和烤年糕的攤位，香氣四溢，吸引了長長的隊伍。最受歡迎的攤位則是韓服試穿區，五彩繽紛的傳統韓服整齊陳列，參與者可以挑選心儀的顏色穿上拍照留念。有來賓說：「我第一次穿韓服，感覺特別美，也很有儀式感，像是走進了韓劇的世界。」
活動組織者表示，今年的「韓國美食節」比預期更加受歡迎，參加人數遠超原先計畫，食物和物資在短時間內就被搶購一空。活動現場共有十多個攤位，涵蓋美食、遊戲、手作與文化體驗等多種內容，通過互動的方式推廣韓國傳統文化。主辦方也感謝所有志願者的辛勤付出，並表示未來將繼續舉辦規模更大的「韓國美食節」，讓更多人能在灣區體驗到韓國文化的獨特魅力。
