Raising Cane's南灣第2家分店 莫甘山開幕人潮爆滿

Raising Cane′s南灣首店開幕時頗受歡迎。（記者龔玥╱攝影）

以炸雞柳聞名的連鎖速食店Raising Cane′s於11日在莫甘山開幕，這是該連鎖品牌在南灣的第二家分店。新店位於Cochrane Road與Butterfield Boulevard交界處，緊鄰101號公路，交通方便。從早晨9時正式開門前數小時起，已有大批顧客提前排隊，希望成為首批嘗鮮的幸運者，並參與開幕當天的抽獎活動。

這家源自美國南部的連鎖餐廳以「雞柳套餐」掀起熱潮，每份套餐包括酥脆多汁的炸雞柳、吐司、沙拉醬與薯條。Raising Cane′s為慶祝新店啟用，特別安排了DJ現場打碟，播放節奏輕快的音樂，為等待中的人群增添興奮氣氛。餐廳還準備了禮品和抽獎活動，前100名顧客可獲贈品牌紀念品，部分幸運者更有機會贏得一年份免費餐券（Raising Cane′s for a Year），吸引了不少年輕人一早趕到現場參與活動。

根據NBC Bay Area的報導，目前在灣區 已有六家分店，並計畫持續擴張。未來新店包括2026年初在聖荷西 North Capitol Avenue開設分店、2026年夏季進駐舊金山 市Stonestown Galleria，以及2027年底在柏克萊Telegraph Avenue開店。

事實上，Raising Cane′s在聖荷西的首家灣區門店開業時，就曾掀起轟動場面。當天人潮過多，一度需要警方到場協助維持秩序與車流，排隊長龍甚至延伸至街角。該店開幕後持續爆滿，尤其受到年輕族群的喜愛。記者當時在現場採訪時發現，許多年輕人特地前來用餐，有人表示是「為了一解學生時代的思念」，也有情侶把排隊當作約會的一部分，顯現出這家炸雞店在年輕族群中的特殊情感連結。