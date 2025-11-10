內河碼頭廣場巨型噴泉 獲准拆除最快90天內啟動

舊金山內河碼頭廣場粗野主義噴泉，最快90天內可能被拆除。（Google Maps）

據媒體SFGATE報導，在舊金山 內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）巨型瓦朗庫爾噴泉（Vaillancourt Fountain）的去留問題上，舊金山藝術委員會（SFAC）於周一（3日）下午以八票贊成、五票反對的結果，批准了對其的臨時拆除方案。此前舊金山康樂及公園局曾要求緊急移除該噴泉，為新建公園讓路。

這座由雕塑家瓦朗庫爾（Armand Vaillancourt）於1971年建造的蛇形結構，曾遭批評家貶低，支持者則視其為滑板文化的城市歷史基石。其命運始於2024年7月當局宣布斥資3250萬美元改造海濱廣場，計畫將其與現有Sue Bierman公園合併。這些效果圖中竟不見混凝土藝術品的蹤影，令遠道從溫哥華（Vancouver）飛來的藝術家深感沮喪，他專程前來呼籲保留雕塑，而這座雕塑已乾涸腐蝕逾年。

這座重達710噸的粗野主義（brutalist）地標建築未來歸屬成為焦點議題。SFAC擁有噴泉所有權，而公園局負責監督維護。周一舉行的SFAC會議上，公園項目經理古德溫（Eoanna Goodwin）以「存在即時健康安全隱患」為由，請求批准拆除噴泉，稱此舉是「保障公共安全的緊急措施」。

盡管今年夏季早些時候已對噴泉設置圍欄，古德溫指出隔離公眾的屏障和網狀屏風「屢遭破壞」，為此，該部門計畫增設更高圍欄，但古德溫認為這並非「可持續的長期解決方案」，列舉了這座地標性建築面臨的諸多問題：內部鋼結構腐蝕、建築內含石棉和含鉛塗料，以及地基下方未固化的海灣淤泥。

她建議放棄耗資約2900萬美元的全面修復計畫，轉而以440萬美元拆解噴泉並遷至異地倉儲設施。

多位民眾在公眾意見環節發言，包括藝術家瓦朗庫爾的孫女。建築師史塔克曼(Cord Struckmann）指責公園部門「歪曲噴泉周邊環境與活動狀況，將其描述為近期問題」，指控委員會與公園局多年來未能妥善維護該藝術品。

周二（4日）上午，公園局發言人阿帕頓（Tamara Aparton）重申該結構存在「坍塌風險」。「加州 藝術品保護法」（California Art Preservation Act）允許藝術家保護其作品免遭篡改或毀壞，根據該法，投票 通過後，噴泉拆除工作最快可在90天內啟動。她預計拆卸過程約需兩個月，隨後專家將檢查評估噴泉內部結構，並在尚未確定的地點進行最長三年的存儲。之後將探討其未來處置方案，包括修復、維修、遷移或改作他用。

該部門表示將於下周起在噴泉周圍加裝更高圍欄。