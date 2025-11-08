矽谷跨領域論壇 展望2026年突破與發展

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
矽谷領袖在論壇中探討未來可能性。（圖由聖塔克拉拉政府提供）
矽谷禮賓辦公室（Silicon Valley Office of Protocol）近日在Plug and Play科技中心舉辦論壇「矽谷未來充滿機遇的一年」（An Exciting Year Ahead in Silicon Valley），邀集政府、產業與科技界領袖共聚一堂，探討矽谷未來的創新突破與發展方向。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）與聖塔克拉拉市長吉爾摩（Lisa Gillmor）親臨現場並致辭，分享他們對國際合作及區域發展的看法，強調矽谷應持續發揮其作為全球創新樞紐的領導角色。Plug and Play創辦人阿米迪（Saeed Amidi）、美國太空總署（NASA）EXCAPADE火星任務專案負責人利利斯（Rob Lillis）、Sutter Health執行長湯瑪斯（Warner Thomas），以及輝達（NVIDIA）企業副總裁特里維迪（Shanker Trivedi）等多位業界代表，共同討論科技、醫療與太空探索的未來趨勢。

論壇期間，各界代表分享了矽谷在人工智慧、醫療創新與太空科技等領域的最新進展。多位與會者強調，矽谷的核心優勢在於其跨界合作精神，能將政府、產業與科研資源整合，為全球創新樹立典範。

馬漢指出，矽谷正迎來關鍵轉折點，必須持續促進產業協作與政策創新，以確保在AI與新興科技時代中保持領先地位。論壇也為未來數年矽谷的重大活動與國際合作奠定基礎，其中包括2026年即將舉辦的系列國際交流與產業盛會。

活動由矽谷禮賓辦公室成員崔隆（Deanna Tryon）與穆杜羅格魯（Maryam Muduroglu）籌辦。與會者一致認為，此類跨領域對話對於推動區域創新與維持矽谷全球領先地位具有重要意義。

