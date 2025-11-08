艾嘉斯履新首日 訪日落區小商戶傾聽民意

新議員艾嘉斯（左）上任首日，走訪日落區小商戶傾聽民意，市長羅偉（右）親自陪同。（受訪者供圖）

舊金山市第四區新任市議員艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）7日正式履新，首日便展開密集行程，走訪日落區多條商業街，與商戶與居民面對面交流，展現貼近基層、了解民情的實際行動。市長羅偉 （Daniel Lurie）也親自陪同，兩人並肩拜訪餐館與商家，了解小型企業在當前經濟環境下的挑戰與需求。

艾嘉斯此行走訪Taraval街、Irving街等主要商圈，造訪包括Sheng Kee Bakery（聖記餅家）、Kevin’s Noodle House、Marcel Café、Smokin D’s等多家深受居民喜愛的店家。她表示，自己曾在日落區經營過小生意，深知疫情 後小商戶面臨的重重困難，未來希望推動更多有利於創業與社區振興的政策，簡化申請流程、降低租金 負擔，讓地方商業重現活力。

艾嘉斯表示，我曾是日落區的小商家，親眼見到大家為經營店鋪付出的努力，我會確保商業走廊重新活絡起來，讓創業與經營都變得更容易。

艾嘉斯上任當天就與市長羅偉一同前往安老自助處擔任義工，親手為長者盛飯菜，象徵她服務從社區開始的承諾。

走訪還包括在Taraval街與Irving街多家亞裔商戶中穿梭，與店主和居民親切寒暄，傾聽大家對交通安全、停車難題、人流回升及治安改善的意見。