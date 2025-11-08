AI約會網站搞噱頭 逾200單身男女浪漫邂逅好市多

Rarebird網站主頁。(翻攝自rarebird.app)

一場6日傍晚在灣區好市多 （Costco ）舉辦的單身邂逅活動， 發生了許多意外的有趣場景。雖然最後參加的人發現這是一款AI約會應用程式公司的噱頭，但大家似乎並不生氣。

舊金山 紀事報報導，當晚超過200人湧向位於舊金山第10街的這家Costco參加「單身之夜」活動，他們是被電線桿上的傳單和網路上流傳的廣告吸引而來。大約6點半他們開始排隊，從組織者放在人行道上的桌子上領取小鳥胸針，以便在店內人群中脫穎而出，同時還領取一些塑封卡片，上面寫著約會提示：「去擺放讓你想起家鄉食物的貨架，和剛認識的人交換Costco產品推薦。」

隨著許多單身人士對網路約會軟體感到厭倦，他們又回到了像這樣的線下活動，這些活動以面對面的互動和有趣的互動為賣點。但如果這次在Costco貨架間尋找愛情的人們原本希望避開約會軟體，那他們就上當受騙了。

每張約會提示卡上都印著「Rarebird」的標誌，這是一款贊助本次活動的全新人工智慧約會應用程式。由於Rarebird並未出現在宣傳品中，許多參與者表示他們根本不知道這場聚會是一場宣傳噱頭。他們原本期待的是在熟悉的實體空間裡邂逅一段浪漫情緣。

「我是藝術家，感覺這次活動很像表演藝術，」身穿紅色開襟衫和及膝長靴的苗條女子施瓦茨（Jess Schwartz）說道。她打算從食材區—橄欖油、鹽、蒜末—開始，希望能遇見同樣喜歡烹飪的人。施瓦茨表示她對網路約會毫無興趣。不過，她符合Rarebird的目標使用者群體，而她出席單身之夜也證明這場噱頭奏效了。

「組織這次活動的人簡直就是天生的社會心理學家，」史丹福大學社群媒體實驗室創始主任漢考克教授（Professor Jeff Hancock）說。 「他們捕捉到了人們對真實感的需求。網上約會太過抽象，但想想好市多（Costco），它恰恰相反。它真實，它賣的是實物，而不是高雅的抽象。」

就氛圍而言，好市多並非人們尋找浪漫的地方。這裡更常見的是一家人而非單身人士進行大宗採購。沒有什麼比工業倉庫式的裝潢、刺眼的高棚燈或顧客爭搶免費試吃更破壞氣氛了。

然而，在一個行銷人員精明、顧客急於尋找伴侶的城市裡，最普通的場所也能變成單身人士的聚集地。這晚，當人們在美食廣場和蔬果區尋找食材時，好市多卻承載了酒吧的所有情感包袱。

到了晚上7時半，許多人已經分成同性別的小團體，彼此之間既好奇又互相懷疑。最後許多人發現「被騙了」，便去買東西或選晚餐。不知這場聚會是否般配出一兩對情人，但來到好市多通常都不會帶著壞心情回家的。