我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

金山華埠免費Wi-Fi啟用 居民遊客皆受惠 料帶動社區復甦

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）

舊金山華埠11月7日正式啟用全區免費公共Wi-Fi，成為全市第一個擁有完整社區覆蓋的免費無線網路區域。舊金山市府希望此舉能縮小數位落差，方便長者、學生及小商戶上網，也讓遊客在華埠能隨時導航、搜尋餐館與活動資訊，帶動社區經濟復甦。

這項名為「Smart Chinatown」計畫由市政府科技創新辦公室（Department of Technology）與華埠商會、華埠社區發展中心等合作推動，並獲企業贊助與慈善基金支持。免費Wi-Fi涵蓋範圍包括花園角廣場、都板街等主要商圈與公共空間。

市政府表示，華埠是全市人口密度最高的地區之一，也是許多長者與低收入家庭的聚居地。我們希望藉由公共網路的普及，讓更多居民能連上線，獲取醫療、交通、教育與政府服務資訊。

家住華埠的李曉霖笑著說，以前她要查Muni公車時間或聯絡子女都要用流量，有時手機超過流量就要多付錢，現在在街上也能用Wi-Fi，很方便，也安全一點。附近學校的學生也表示，放學後能在圖書館外或咖啡店門口連線查資料、寫功課，不用再搶公共電腦，覺得華埠變現代化了。

華埠小商戶們也認為，網路對生意幫助不小，Wi-Fi的開放讓外地遊客停留時間變長，有助提升消費。很多旅客會用Google Map找餐廳、查菜單，有Wi-Fi就能馬上看到商戶資訊。

疫情後，華埠觀光人潮一度銳減。市府希望透過智慧城市基礎建設，重新吸引年輕族群與國際遊客。市長羅偉（Daniel Lurie）在記者會上表示，免費Wi-Fi只是第一步，未來還計畫在公共空間設置多語導覽與數位藝術裝置，讓華埠成為融合傳統與創新的社區典範。

市府同時強調，系統採用最新加密技術並設有內容過濾機制，保障使用者安全。網路連線不限時、不需註冊，但會限制一次使用裝置數量，以確保資源平均分配。若使用者發現訊號不穩或登入困難，可透過華埠社區中心反映。

隨著免費Wi-Fi全面開放，華埠正以新的姿態邁向數位時代。從街頭茶香到手機訊號，這座百年社區再次展現與時俱進的活力與韌性。

舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）
舊金山華埠免費Wi-Fi啟用，居民、遊客皆受惠。（記者李怡/攝影）

華埠 舊金山 低收入

上一則

舊金山華埠免費Wi-Fi啟用　居民遊客皆受惠

下一則

矽谷跨領域論壇 展望2026年突破與發展

延伸閱讀

舊金山華埠免費Wi-Fi啟用　居民遊客皆受惠

舊金山華埠免費Wi-Fi啟用　居民遊客皆受惠
華埠羅斯福公園夜間驚傳攻擊案 男子被拳打又遭刺傷

華埠羅斯福公園夜間驚傳攻擊案 男子被拳打又遭刺傷
羅偉任命第4區市議員 29歲菲華裔艾嘉斯接棒

羅偉任命第4區市議員 29歲菲華裔艾嘉斯接棒
羅偉任命5位本地領袖 任市府關鍵職務

羅偉任命5位本地領袖 任市府關鍵職務
Tubi新總部搬至SoMa區 羅偉剪彩歡迎

Tubi新總部搬至SoMa區 羅偉剪彩歡迎

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56
星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
舊金山氣候的一致性，是其最大特點。城市三面環海，全年受到約華氏55度（攝氏13度）的海水調節。夏季時，冷海水猶如天然冷氣；冬季則因水溫高於空氣，形成保暖效果。（記者王子涵／攝影）

最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

2025-11-03 16:11

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」