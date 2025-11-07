華裔工程師涉竊取公司機密 英特爾提告索賠

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
圖為英特爾位於聖塔克拉拉的總部。(谷歌地圖)
一名被英特爾裁員的華裔軟體工程師，被發現在離職之前幾天竊取公司大量機密文件，英特爾已向法院提出訴訟索取賠償。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據英特爾公司日前提起的訴訟，羅金峰（Jinfeng Luo，音譯）自2014 年起在英特爾工作，他於7月7日被告知，他的工作將於7月31日終止。

訴訟稱，羅某在離職前八天，將一個外接硬碟連接到他的英特爾筆記型電腦上。但當他試圖下載檔案時，公司內部控制系統阻止了檔案傳輸。五天後，羅某使用了另一種技術和一種較複雜的設備，類似於小型電腦伺服器，再度試圖下載並達成目的。

訴訟是在華盛頓州的法院提出的，它指出在接下來的三天裡，羅某下載了近1萬8000個文件，其中包括一些標有「英特爾絕密」（Intel Top Secret）的文件。英特爾指控羅某違反了聯邦和州商業機密法，並向其索賠至少25萬美元。英特爾還要求法院下令強制羅某交出其個人電子設備以供檢查，並要求其提供據稱被盜用的機密資訊。

這家總部位於聖塔克拉拉的晶片製造商，在公眾眼中一直被其矽谷的消費科技巨頭谷歌、蘋果和臉書的光芒所掩蓋。然而，今年夏天當川普總統宣布聯邦政府將利用先前已發放但大多尚未支付的撥款和資金承諾，收購該公司10%的股份時，英特爾突然成為全國關注的焦點。

訴訟並未明確說明西雅圖居民羅某被解僱的原因。英特爾在6月提交的監管文件中表示，計畫今年裁員15%。訴訟稱，英特爾發現了羅某涉嫌的數據傳輸行為以後展開了調查。

近三個月來，英特爾一直試圖聯繫羅某——這份長達14頁的訴訟文件用了2頁篇幅詳細記錄了英特爾聯繫羅某的種種努力——但他始終沒有回覆電話、郵件和信件。訴訟文件稱，「羅先生甚至拒絕與英特爾進行任何接觸，更遑論歸還文件。」

