聖荷西啟動「AI for All」 全市居民免費學

聖荷西訊
矽谷核心城市聖荷西再度走在人工智慧浪潮前端。市長馬漢（Matt Mahan）5日在聖荷西舉行的「政府AI聯盟高峰會」（GovAI Coalition Summit）上宣布啟動全美首創計畫「AI for All」全民人工智慧學習平台，將讓全市居民都能免費接觸並學習AI工具與課程。

根據NBC Bay Area報導，這項計畫由聖荷西市政府攜手Google、OpenAI等共同推動。馬漢表示：「AI革命已經來臨，聖荷西更應該參與其中。這項全國首創的倡議，確保從學生到長者，每個人都能掌握新時代的機會，並為可能出現的挑戰做好準備。我們不等待AI決定未來，而是主動塑造它，為全人類的共同利益服務。」

根據市府說明，「AI for All」將建立一個城市入口網站，整合多語言的AI課程、培訓路徑與認證內容，讓居民、企業與學校都能免費使用。對於沒有穩定網路連線的居民，課程也將在市立圖書館與社區中心提供，確保公平的學習機會。

此外，一個由市府、灣區委員會、合作企業與社區夥伴組成的委員會將負責監督該計畫的執行與可及性，確保AI學習資源遍及全市。

聖荷西此舉不僅是科技創新的象徵，也回應了民眾對AI的憂慮。許多人擔心人工智慧終將取代人力，甚至影響工作安全。馬漢指出，正因如此，市府希望居民能主動瞭解、接觸並使用AI，「唯有理解科技，才能掌握它的方向。」

目前聖荷西已在交通監控與消防支援等城市服務中應用AI技術。市府表示，未來的目標是讓AI技能成為日常技能，確保每一位市民都能在AI驅動的時代中受益而非被取代。

這項「AI for All」計畫被視為聖荷西繼在加州州立大學系統率先推動AI教育後的又一重大舉措，也預示著人工智慧正從產業前沿，走入社區與家庭。

