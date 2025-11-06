聖荷西嚴管菸草店 暫不核發執照 禁令為期45天

我的頻道

聖荷西訊
聖荷西市議會通過一項臨時禁令，暫停全市新煙草商店的設立。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西市議會近日通過一項臨時禁令，暫停全市新菸草商店的設立，以便市府在未來數月內制定更嚴格的長期監管政策。

根據市府備忘錄，該禁令為期45天，最長可延長至兩年。此舉是為了回應民眾投訴，指出部分菸草店涉嫌非法販售受管制物質，甚至販售給未成年顧客。

提出禁令的市議員歐蒂斯（Peter Ortiz）表示，這些問題在他所代表的第五選區（東聖荷西地區，以拉丁裔居民為主）尤為嚴重。根據今年稍早的調查，該區菸草店密度高達每平方哩近七家，約為聖塔克拉拉縣其他地區的兩倍。

「在許多情況下，學生放學回家途中會經過兩、三家菸草店，」歐蒂斯在會議中說，「當有害產品在缺乏監管的情況下銷售，首當其衝的就是那些長期遭受公共投資不足的社區。」

根據San Jose Spotlight的報導，這項臨時禁令將爭取時間，重新檢視現行菸草銷售規範，並考慮加強罰則、設立密度限制，以防止特定區域商家過度集中。此外，修訂方案也可能提高罰金、加強執法，打擊無照經營與非法銷售。

市長馬漢（Matt Mahan）支持此舉，強調執法才是關鍵：「如果我們無法確保規範一貫執行、違者確實受罰，那麼要改變行為就非常困難。」多位議員早於今年5月就提出這項臨時禁令的建議。他們指出，近年來市府收到的無照菸草業者投訴案件明顯上升。

聖塔克拉拉縣行政官威廉斯（James Williams）也致信支持聖荷西的行動，並呼籲市府考慮更嚴格的規範。「雖然目前的政策在某些情境下提供了保護，但仍存在漏洞，使居民面臨風險。」

聖荷西近年已逐步收緊菸草相關政策。2022年起，市府禁止販售電子煙，以減少青少年吸煙。去年更推行菸草販售許可制度，以加強監管，防止非法藥物在商店內流通。根據市府資料，近年投訴案件中涉及非法販售的商家達101家，其中30家未取得營業許可。

此外，市議會本周也一致通過禁止販售以娛樂用途為目的的一氧化二氮（俗稱笑氣）產品。支持者指出，笑氣不僅對人體有害，其鋁罐廢棄物更造成市區垃圾問題。雖然加州已明文禁止將笑氣作為娛樂用途販售，但因該物質同時用於醫療與牙科治療，部分產品因此遊走於法律灰色地帶，為濫用提供了可乘之機。

聖荷西擬制定更嚴格的煙草監管規定。（記者龔玥╱攝影）
