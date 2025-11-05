桑尼維爾消防站 為燒傷基金籌款

我的頻道

桑尼維爾訊
孩子們扮演消防員參與活動。（圖由桑尼維爾政府提供）
桑尼維爾公共安全局（Sunnyvale Department of Public Safety, DPS）日前在第二號消防站舉辦一年一度的「消防員煎餅早餐會」。這項深受居民喜愛的社區活動吸引了來自桑尼維爾及周邊城市的數百個家庭和孩子熱情參與，現場洋溢著溫馨與歡樂的氣氛。

活動當天，來賓除享用新鮮出爐的煎餅與香腸外，還可參觀社區應急響應隊（CERT）、桑尼維爾業餘無線電應急服務（SARES）、防火與防罪單位設置的安全教育攤位，學習應急與防災知識。孩子們特別興奮地登上消防車體驗乘坐，還能參觀消防訓練塔，近距離瞭解消防工作。

活動由桑尼維爾公共安全局員工、退休消防員及佛利蒙高中Key Club的學生志願者共同協助，他們一早便在烤盤上忙碌，為社區居民奉上近500份熱騰騰的煎餅與香腸。當天共有468人次參與消防車乘坐體驗。

得益於社區居民的慷慨捐助，本次活動共為魯奇燒傷基金會（Alisa Ann Ruch Burn Foundation, AARBF）籌得超過5000美元善款。AARBF是一家總部設在加州的非營利組織，致力於預防火災與燒傷，並為燒傷患者及其家庭提供支援與服務。該基金會匯聚了醫療專家、消防員、急救人員、燒傷護理專業人士、燒傷倖存者及社會大眾的力量，共同提升燒傷患者的生活品質，努力讓燒傷意外成為過去。

桑尼維爾公共安全局表示，煎餅早餐活動不僅是籌款善舉，更是促進社區團結與安全教育的重要傳統，讓居民在輕鬆愉快的氛圍中增進對消防工作的瞭解，也為公益事業貢獻一份心力。

現場做美味的煎餅。（圖由桑尼維爾政府提供）
