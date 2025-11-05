聖荷西東區醫療中心重啟產科 東區寶寶終能在東區出生

聖塔克拉拉縣慶祝產科在東區醫療中心恢復。（圖由聖塔克拉拉政府提供）

在停辦五年後，聖荷西 東區區域醫療中心（Regional Medical Center，RMC）的產科與分娩服務於近日正式恢復，同時重啟新生兒重症監護病房（NICU）。這是聖塔克拉拉縣政府於今年4月1日接管該醫院後的又一重大舉措，體現了縣府持續改善社區醫療服務的承諾。

五年前，醫院前任業主削減並關閉了包括產科在內的多項關鍵醫療服務，迫使聖荷西東區及鄰近城市如密爾比達的居民必須遠赴縣內其他地區分娩或就醫。縣府在接手營運後，立即恢復了創傷、中風 與心肌梗塞急救項目，如今終於兌現承諾，正式恢復產科與分娩服務。

聖塔克拉拉縣議長李洲曉說：「看到服務恢復，我感到無比欣喜。每一位母親都應得到安全、公平、溫暖的照護。」

第二選區縣議員楊貝蒂（Betty Duong）指出，過去五年，東區家庭在生產時必須擔心能否及時抵達醫院，如今「東區的寶寶終於能在東區出生」。

重啟後的RMC產科中心將提供完整的家庭生育護理，包括產房、家庭育嬰單元及新生兒重症監護病房（NICU）。產房設有四間評估室及六間分娩室；家庭育嬰單元配有13間產後病房，供家庭休養及學習嬰兒照護知識。護理團隊將為新手父母提供母乳餵養、親子互動及社會資源等教育與協助。

縣府強調，恢復這些基本家庭醫療服務對東聖荷西與低收入 社區尤為重要。第一選區縣議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）指出，拉丁裔人口在當地占多數且年輕化，「在當地醫院恢復產科服務，對減少健康差距、保障公平照護至關重要」。

新生兒重症監護病房設有六張床位，其中一張為隔離病房，以照護病情危重的新生兒。第四選區縣議員艾倫柏格（Susan Ellenberg）表示，預計明年RMC將接生逾千名新生兒，我們必須確保這些重要服務得以長久維持。