聖荷西東區醫療中心重啟產科 東區寶寶終能在東區出生

聖荷西訊
聖塔克拉拉縣慶祝產科在東區醫療中心恢復。（圖由聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉縣慶祝產科在東區醫療中心恢復。（圖由聖塔克拉拉政府提供）

在停辦五年後，聖荷西東區區域醫療中心（Regional Medical Center，RMC）的產科與分娩服務於近日正式恢復，同時重啟新生兒重症監護病房（NICU）。這是聖塔克拉拉縣政府於今年4月1日接管該醫院後的又一重大舉措，體現了縣府持續改善社區醫療服務的承諾。

五年前，醫院前任業主削減並關閉了包括產科在內的多項關鍵醫療服務，迫使聖荷西東區及鄰近城市如密爾比達的居民必須遠赴縣內其他地區分娩或就醫。縣府在接手營運後，立即恢復了創傷、中風與心肌梗塞急救項目，如今終於兌現承諾，正式恢復產科與分娩服務。

聖塔克拉拉縣議長李洲曉說：「看到服務恢復，我感到無比欣喜。每一位母親都應得到安全、公平、溫暖的照護。」

第二選區縣議員楊貝蒂（Betty Duong）指出，過去五年，東區家庭在生產時必須擔心能否及時抵達醫院，如今「東區的寶寶終於能在東區出生」。

重啟後的RMC產科中心將提供完整的家庭生育護理，包括產房、家庭育嬰單元及新生兒重症監護病房（NICU）。產房設有四間評估室及六間分娩室；家庭育嬰單元配有13間產後病房，供家庭休養及學習嬰兒照護知識。護理團隊將為新手父母提供母乳餵養、親子互動及社會資源等教育與協助。

縣府強調，恢復這些基本家庭醫療服務對東聖荷西與低收入社區尤為重要。第一選區縣議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）指出，拉丁裔人口在當地占多數且年輕化，「在當地醫院恢復產科服務，對減少健康差距、保障公平照護至關重要」。

新生兒重症監護病房設有六張床位，其中一張為隔離病房，以照護病情危重的新生兒。第四選區縣議員艾倫柏格（Susan Ellenberg）表示，預計明年RMC將接生逾千名新生兒，我們必須確保這些重要服務得以長久維持。

資料顯示，聖塔克拉拉穀醫療系統中，近三分之一的新生兒來自RMC三哩範圍內的社區。此次產科與NICU的遷移也使得O′Connor醫院的生育服務得以整合，方便兩地居民就近獲得照護。

聖荷西東區醫療中心重啟產科。（聖塔克拉拉政府提供）
聖荷西東區醫療中心重啟產科。（聖塔克拉拉政府提供）

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

Chipotle向來受到海外華人留學生與年輕族群的喜愛，其「新鮮食材、量大管飽、便宜實惠」等特點，迎合了年輕人對时尚餐飲的定位。（Chipotle官網）

通膨導致消費力下滑 Chipotle股價暴跌 華人留學生最愛美食

富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

