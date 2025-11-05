我的頻道

聖荷西市府：擬讓7000名員工擁有聊天機器人助理

編譯林思牧／綜合報導
OpenAI的ChatGPT是聊天機器人的領頭羊，公司於日前推出有ChatGPT的瀏覽器Atlas 。(openai.com)
為提高生產力，聖荷西市政府正在考慮讓所有的7000名員工都擁有自己的聊天機器人（chatbot）助理。

聖荷西信使報報導，事實上，隨著聖荷西市領導層希望擴大人工智慧的應用，並透過使用一種工具讓所有7000名員工都能創建自己的聊天機器人助手，從而提高整個勞動力團隊的生產力，這股高科技潮流可能很快就會來到市政廳。

聖荷西在虛擬助理領域的最新嘗試，建立在該市多個成功的人工智慧試點計畫和旨在提升員工技能的計畫的基礎上。該市已徵集關於生成式人工智慧平台的提案，該平台旨在幫助員工減少一些重複性和行政性的工作，例如撰寫報告、分析數據、匯總文件和支援軟體開發，從而專注於「更高層次的任務」。

市長馬漢在接受信使報採訪時表示：「我認為生成式人工智慧有可能將一些最常規、最耗時的工作自動化，我們已經看到有紀錄的證據表明，員工和多個部門的生產力提高了10%到20%。」過去幾年，聖荷西一直致力於成為將人工智慧應用於政府職能以提高效率和效力的領先機構。

2023年，該市測試了一款公車線路工具，該工具可以減少紅燈時間，並確保公共交通準時。此外，該市還利用AI改善政府網頁的語言翻譯，並主動識別路面坑洞、塗鴉、非法傾倒和無家可歸者營地，從而能夠在收到服務請求之前就提供服務。

最近，該市宣布將擴大其道路安全試點項目，該項目成功識別了道路坑洞和垃圾碎片，準確率分別達到97%和88%，並啟動了一項加快審核許可證時間的計畫。

除了協助成立GovAI聯盟（一個由地方、州和聯邦實體組成的共享策略和解決方案的組織）之外，聖荷西市還與聖荷西州大合作創建多軌課程，教導員工如何使用AI工具。

聖荷西 人工智慧 AI

