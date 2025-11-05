我的頻道

Waymo壓死貓 市議員促禁自駕車

編譯林思牧／綜合報導
Waymo自駕計程車已融入舊金山景觀。此為示意圖，並非內文相關車輛。(本報檔案照)
Waymo自駕計程車已融入舊金山景觀。此為示意圖，並非內文相關車輛。(本報檔案照)

Waymo的自駕計程車在舊金山壓死了一隻貓咪，一位市議員要求州政府讓地方政府可以禁止自駕車的運行。

舊金山紀事報報導，米慎區一隻名叫KitKat的貓咪被Waymo自駕車撞死引發眾怒。現在市議員菲爾德（Jackie Fielder）於4日提出一項決議，敦促州政府改變對這項叫車技術的監管方式，賦予地方政府將此事交由選民投票的權力。

菲爾德在一段Instagram影片中說：「在米慎區，我們永遠不會忘記可愛的KitKat，我們將永遠把社區利益置於科技巨頭之上。」她在影片中抨擊Waymo，不僅指責其撞死動物，還指責其造成交通擁堵、收集用戶數據並破壞公共交通。

菲爾德的這項決議受到一項擱淺的州參議會法案的啟發，該法案旨在允許地方政府對自駕計程車進行控制。菲爾德的決議表明，人們對這些已融入舊金山城市景觀的車輛重新燃起質疑之心。隨著Waymo將業務拓展至全美各大城市，包括Zoox、特斯拉和Uber在內的其他公司也在灣區市場爭奪一席之地。

目前，這些公司需要從加州車輛管理局和加州公共事業委員會獲得六項州級許可，才能提供完全由感測器和軟體控制、無人駕駛的自駕車的載客服務。如果加州賦予選民權力，禁止某些縣的自駕車運營，這些公司將更難建立區域網路。這種逐縣實施的限制也可能擾亂舊金山國際機場等主要樞紐的交通服務。

桑尼維爾的自駕科技顧問坦普爾頓（Brad Templeton）表示，希望在地方層級管理自動駕駛汽車「並非新鮮事」。他雖然對市政官員的沮喪表示理解，但他認為如果每個參與者都必須遵守一套複雜且零散的、每個縣都不同的法規，那麼自動駕駛汽車行業將永遠無法發展。

Waymo的代表已盡力與喜愛這隻九歲虎斑貓咪的社區居民進行溝通，這隻貓咪長期以來一直是蘭達市場（Randa′s Market）的「門衛」。顧客們親切地稱它為「第16街市長」（Mayor of 16th Street）。

Waymo公司在10月30日的聲明中強調，信任和安全是公司的「重中之重」。Waymo將以KitKat的名義向當地動物權益組織捐款，具體金額未公開。

舊金山第九區市議員菲爾德4日提出一項議案，敦促州政府賦予地方政府更多監管自駕車營...
舊金山第九區市議員菲爾德4日提出一項議案，敦促州政府賦予地方政府更多監管自駕車營業的權力。(sfbos.org)

