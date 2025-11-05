科技+美食 灣區首見義大利麵販賣機 20元搞定2人晚餐

位於601 Mission Bay Boulevard North的Spark Social SF餐車園區 。(谷歌地圖)

編譯林思牧／綜合報導

舊金山 的餐車園區悄然出現一部獨特的自動販賣機，賣的東西是正宗的義大利 美食，包括又大又鮮美多汁的肉丸。

舊金山紀事報報導，這部販賣機裡擺放的不是普通的零食，而是袋裝手工義大利麵，從馬法爾丁（mafaldine）到雞肉火腿義大利餃（chicken-prosciutto tortellini）應有盡有；還有新鮮的青醬（pesto）和辣味伏特加醬（vodka sauce）；蒜蓉麵包（garlic bread）和肉丸；甚至還有兩種口味的義大利式奶凍（panna cotta）。

舊金山極受歡迎的義大利麵店兼餐廳Pasta Supply Co.在位於601 Mission Bay Boulevard North的Spark Social SF餐車園區（food truck park）裝設了這部販賣機。店主斯特朗（Anthony Strong）多年來一直在思考義大利美食自動販賣機的優勢：既方便顧客，又能為他的業務擴張提供經濟實惠的途徑。他設想將這些販賣機放置在辦公園區、醫院和其他公共場所。

「如果你下班後不知道晚餐吃什麼，那就隨便拿點通心麵（bucatini）或肉醬麵（bolognese），燒個開水，20分鐘就能做好兩人份的晚餐，而且花費不到20美元，」斯特朗說，「我想給人們一個選擇，而不是花30美元點個墨西哥 捲餅（burrito）送到家。」

這似乎是灣區第一台義大利麵自動販賣機，不過在日本和華盛頓特區也有類似的機器。所有食物都是在Pasta Supply Co.位於舊金山米慎區的工廠每天新鮮製作，然後送到販賣機。

和餐廳一樣，這裡的菜色會經常更換。譬如最近的一天，這台機器在Spark Social的營業時間內開放，供應八種美食、八種醬汁、千層麵、沙拉和一份香蒜起司三明治（買一份蒜蓉麵包，烤好後放上肉丸，就成了這家店的肉丸三明治），餡料義大利麵的價格從8.75美元到16美元不等，醬料的價格從8美元到14美元不等。

只要輕觸信用卡，機器門就會解鎖，顧客即可取出所需的所有食材。門關上後，自助終端機會記錄購買訊息完成交易。掃描二維碼即可跳轉至餐廳的YouTube頻道，觀賞義大利麵烹飪技巧。該機器配備的技術可將包括容量、溫度和銷售情況在內的即時資料傳輸給Pasta Supply Co.公司。

斯特朗表示，安裝這台自動販賣機的成本大約相當於開設實體餐廳的1%。