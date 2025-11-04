我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

偷雞稱「救雞」柏加大學生非法入侵罪成最高判5年

編譯組／綜合報導
陪審團裁定加州動物權利活動家羅森伯格從Perdue Farms偷雞罪名成立。（美聯社）
據美聯社（AP）報導，23歲的柏克萊加大學生兼加州動物權利活動家羅森伯格（Zoe Rosenberg）從Perdue Farms大型禽類加工廠偷走四隻雞，上周被裁定非法侵入等罪名成立，可能面臨最高五年刑期。她並未否認從拍達路瑪家禽公司（Petaluma Poultry）帶走動物的行為，但辯稱自己並非違法，而是將這些禽類從殘酷環境中解救出來。

這場審判在北加州農業區蘇諾瑪縣（Sonoma County）持續約七周，陪審團僅用不到一天便裁定羅森伯格所有罪名成立，面臨兩項輕罪非法侵入指控、一項輕罪車輛破壞指控及一項重罪共謀指控。

羅森伯格12歲時便加入柏克萊動物權益組織DxE。她作證稱，她偽裝成Petaluma Poultry員工，使用假工牌和耳機盜取禽類，隨後將行動視頻發布至社交媒體。

羅森伯格表示她不後悔自己的行為。「我不會為帶病弱動物就醫的行為道歉，」她被定罪後說，「我選擇了干預，正因如此，罌粟（Poppy）、艾薇（Ivy）、紫菀（Aster）和杜鵑（Azalea）才能活到今天。為此，我永不後悔。」該組織為這些禽鳥命名後安置於動物庇護所。

「這些雞病得非常嚴重，需要救治。當動物遭受痛苦、遭受虐待，而當局卻袖手旁觀時，我認為我們有法律權利親自出手相助，」羅森伯格在庭審結案陳詞前接受美聯社採訪時表示。

羅森伯格佩戴電子腳鐐走出法庭，向舉著標語的支持者簡短致意。她告知眾人將立即前往蘇諾瑪縣警長辦公室，舉報Petaluma Poultry的虐待動物行為。

羅森伯格的律師Chris Carraway指出，本案並非「誰幹的」之謎，而是「為何而為」之謎。稱地檢長辦公室對蘇諾瑪縣工廠化養殖場中的刑事虐待動物行為視而不見，並計畫對判決提出上訴。

羅森伯格的量刑聽證會定於12月3日舉行。

地檢長Carla Rodriguez表示該判決再次證明法律面前人人平等。「為實現政治或社會訴求而非法侵入、擾亂合法經營、危及員工和動物的行為仍屬違法，」她強調。

Petaluma Poultry稱DxE是意圖摧毀畜牧業的極端組織，並強調動物未受虐待，強調公司支持言論自由和合法抗議，與此案性質截然不同。

柏克萊加大 加州 庇護

