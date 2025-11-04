台灣半導體紀錄片「造山者」矽谷特映導演親臨、破千人入場

我的頻道

記者孫愛薇╱山景城報導
「造山者」矽谷特映會邀請導演製片親臨現場，超過千位觀眾購票入場。(記者孫愛薇╱攝影)
「造山者」矽谷特映會邀請導演製片親臨現場，超過千位觀眾購票入場。(記者孫愛薇╱攝影)

台灣半導體產業史紀錄片「造山者－世紀的賭注」2日由Sparknify在山景城影廳舉辦特映。影廳坐落在矽谷半導體的發源地「Shockley Semiconductor Lab 」重建區，格外具有時代意義。導演製片人親臨現場分享與矽谷的連結和感動，矽谷各社團動員前來觀片，其中清大、交大校友會更包場觀影，特映當天五個影廳近滿座，破千人入場。

在清華大學任教的導演蕭菊貞表示，能到美國分享這段台灣非常重要的科技奮鬥史，也是造山者的精神，並希望這段台灣科技奮鬥史，讓全世界更多國際友人知道，「讓下一代知道，我們能走到今天這一步，一切有多不容易」。

製作團隊剛開始拍攝的原意，是想讓觀眾回顧、認識這段歷史，但拍到最後，也明白半導體正在見證歷史時刻的考驗，也將面對下一個未來。蕭菊貞說：「我們做的決定、堅持的信念，甚至你們現在的努力，都將決定這個故事後50年長什麼樣子」。

擁有科技背景的製片陳添順，1992年就曾到山景城創業，孩子也在矽谷深造就學。他分享，看到特映會有這麼多年輕人，就看到矽谷的活力與創新，希望這部「造山者」紀錄片，也能在這裡找到下一個「造山者」，並引言台積電前總經理劉德音，願意挑戰最困難的事情，他認為這是台灣精神。

導演蕭菊貞(中)與兩位製片陳添順(左)及蔣顯斌(右)，在特映會表示來到矽谷播映紀...
導演蕭菊貞(中)與兩位製片陳添順(左)及蔣顯斌(右)，在特映會表示來到矽谷播映紀錄片，有更多不同的意義與連結。(記者孫愛薇╱攝影)

製片蔣顯斌生在聖荷西，史丹福大學就學，在矽谷創業新浪網，十幾年前投入記錄片製片，從理工背景橫跨文藝，表示回到矽谷如同回到家，造山者不僅是一部獻給台灣的大時代下共同歷史，也是給全世界，了解台灣貢獻不只是在技術與股價，比如還有人文的精神。

矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）創辦人邱俊邦分享，在1971年到1976年台灣政府外派工程師到RCA學習IC製程時，台灣人就已在矽谷做過半導體，並在後來矽谷半導體產業的貢獻非常大，但當時沒有方式獲得與這批工程師的聯繫。

邱俊邦分析，1990年代在矽谷， 蓋一個晶圓廠用不到1億美元，1990年以後就成本大增。張忠謀看到這點，決定不做產品設計只做代工，因當時在矽谷做設計非常多。邱俊邦以前開了兩間公司，第一個公司可以自己蓋廠，但到1990年後，就已沒有可能再蓋，蓋廠至少要3到4億美元，沒有那麼多資金，就必須要找人代工。

他也提到，台灣半導體的政策非常成功，但必須要注意日本實力也非常強，因大部分半導體的材料與設備多握在日商手中，台灣不能輕判。並期許年輕人來到矽谷，學習矽谷的開放、自由、民主、開放還有包容的性格，與台灣有更多的連接。

邱俊邦分析1970年代矽谷半導體產業的市場情勢呼應紀錄片背景，並鼓勵年輕人到矽谷...
邱俊邦分析1970年代矽谷半導體產業的市場情勢呼應紀錄片背景，並鼓勵年輕人到矽谷，學習矽谷的自由開放精神。(記者孫愛薇╱攝影)

矽谷特映「造山者」激發跨世代共鳴 台裔青年受鼓舞

全美最貴5度假區 均非熱門都會

