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聖馬刁縣議會一致同意炒掉警長 科博斯拒辭職將提上訴

編譯組／綜合報導
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聖馬刁縣議員一致同意解除警長科博斯職務，科博斯計畫「用盡所有上訴手段」反擊。 （本報檔案照）
聖馬刁縣議員一致同意解除警長科博斯職務，科博斯計畫「用盡所有上訴手段」反擊。 （本報檔案照）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，聖馬刁縣（San Mateo County）議會表示，陷於困境的警長科博斯（Christina Corpus）的任期到此結束，但科博斯計畫對這一決定提出上訴。

縣議會周二（24日）一致投票決定將科博斯撤職，因為議會任命負責監督撤職前會議的縣首席緩刑官（Chief Probation Officer）基恩（John Keene）在獨立調查後建議將科博斯撤職，調查稱警長在履行職責時違反了法律。

律師事務所Keker, Van Nest & Peters LLP的調查結果稱，科博斯涉嫌多次忽視工作職責，並阻撓對其行為的調查。去年議會委託對科博斯進行的另一項調查稱，該警長使用了種族歧視和仇視同性戀的侮辱性語言，並存在使用裙帶關係、非法逮捕和報復行為。

斯皮爾（Jackie Speier）議員在周二的特別會議上說：「這是聖馬刁縣歷史上非常令人遺憾的一章，納稅人正在付出非常沉重的代價。」

基恩建議的全部細節和議會於6月5日批准的「免職意向通知」（Notice of the Intent to Remove）尚未公布，該通知概述了對不當行為的指控。

科博斯否認了對她的指控，並拒絕了辭職的要求。

她的律師稱，免職程序和調查存在 「致命缺陷」，並指責科索（Noelia Corzo）和穆勒（Ray Mueller）議員對公開發表的有關科博斯的言論持有偏見。

但她的律師說，科博斯還沒有放棄。

警長的律師之一馬祖科（Thomas Mazzucco）說，科博斯計畫 「用盡所有上訴手段」， 「我們會盡力而為」。

縣政府表示，警長可以在五天內對議會的決定提出上訴，這將為在中立官員面前舉行證據聽證會創造條件。

聖馬刁縣選民通過了A法案，該法案是縣憲章的一項修正案，允許議員們以五分之四的票數將警長免職。

科博斯於2022年當選後，成為該縣首位女性和拉丁裔警長。 她在競選期間推動了執法改革和執法透明度。

種族歧視 投票 灣區

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