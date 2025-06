聖馬刁縣議會一致同意炒掉警長 科博斯拒辭職將提上訴

聖馬刁縣議員一致同意解除警長科博斯職務,科博斯計畫「用盡所有上訴手段」反擊。 (本報檔案照)

據國家廣播公司灣區 (NBC Bay Area)報導,聖馬刁縣(San Mateo County)議會表示,陷於困境的警長科博斯(Christina Corpus)的任期到此結束,但科博斯計畫對這一決定提出上訴。

縣議會周二(24日)一致投票 決定將科博斯撤職,因為議會任命負責監督撤職前會議的縣首席緩刑官(Chief Probation Officer)基恩(John Keene)在獨立調查後建議將科博斯撤職,調查稱警長在履行職責時違反了法律。

律師事務所Keker, Van Nest & Peters LLP的調查結果稱,科博斯涉嫌多次忽視工作職責,並阻撓對其行為的調查。去年議會委託對科博斯進行的另一項調查稱,該警長使用了種族歧視 和仇視同性戀的侮辱性語言,並存在使用裙帶關係、非法逮捕和報復行為。

斯皮爾(Jackie Speier)議員在周二的特別會議上說:「這是聖馬刁縣歷史上非常令人遺憾的一章,納稅人正在付出非常沉重的代價。」

基恩建議的全部細節和議會於6月5日批准的「免職意向通知」(Notice of the Intent to Remove)尚未公布,該通知概述了對不當行為的指控。

科博斯否認了對她的指控,並拒絕了辭職的要求。

她的律師稱,免職程序和調查存在 「致命缺陷」,並指責科索(Noelia Corzo)和穆勒(Ray Mueller)議員對公開發表的有關科博斯的言論持有偏見。

但她的律師說,科博斯還沒有放棄。

警長的律師之一馬祖科(Thomas Mazzucco)說,科博斯計畫 「用盡所有上訴手段」, 「我們會盡力而為」。

縣政府表示,警長可以在五天內對議會的決定提出上訴,這將為在中立官員面前舉行證據聽證會創造條件。

聖馬刁縣選民通過了A法案,該法案是縣憲章的一項修正案,允許議員們以五分之四的票數將警長免職。

科博斯於2022年當選後,成為該縣首位女性和拉丁裔警長。 她在競選期間推動了執法改革和執法透明度。