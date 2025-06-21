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灣區捷運下一代新檢票閘門 年底前全線升級

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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灣區捷運提供的下一代檢票閘門效果圖。（取自灣區捷運網站）
灣區捷運提供的下一代檢票閘門效果圖。（取自灣區捷運網站）

灣區捷運（BART）18日首度在聖塔克拉拉縣啟動下一代檢票閘門安裝工程，首批升級站點包括位於聖荷西的貝律耶沙/北聖荷西（Berryessa）站，密爾比達（Milpitas）站則預計於9月進行安裝作業。BART計畫在2025年底前完成全系統共50個車站的閘門更新，象徵車站設施全面邁入新時代。

根據BART公布的「下一代檢票閘門計畫」資料，目前系統內共有約700個閘門，多數已使用超過20年。此次升級所採用的新型閘門具備更強的安全性與科技功能，包括不鏽鋼與聚碳酸酯材質打造的高伸展擋門、即時監控感應器、防止跳票與強行通過的機械鎖等，可有效降低逃票行為、提升乘客安全感，並減少與執法人員的潛在衝突。

貝律耶沙/北聖荷西站內等待升級的檢票閘機。（記者徐蓓蓓/攝影）
貝律耶沙/北聖荷西站內等待升級的檢票閘機。（記者徐蓓蓓/攝影）

新閘門也將支援即將推出的「下一代Clipper」系統。未來乘客可直接以信用卡、借記卡，或Apple Pay、Google Pay等行動支付方式，在閘門感應付款，無需先行開通或綁定Clipper帳戶。根據大都會交通委員會（MTC）說法，該功能預計於今年稍晚上線，但尚未公布具體實施日期。

灣區捷運傳播長特洛斯特（Alicia Trost)表示，安裝施工會分期完成，目前乘客仍可使用原有檢票閘機入站。現場也會有專門的捷運職員和指示牌引導乘客找到開放的閘機口。新閘機預計2周內可以完工。

除了改善安全與維護效率外，新閘門亦考量不同族群的使用需求，配備感應輔助通行裝置與LED導引燈，提升輪椅、推車及視障乘客的通行便利性，提供更現代化、友善的搭乘體驗。

對此，長期關注公共交通議題的南灣居民宋女士表示，灣區的公交設施多年未見更新，轉乘設計也欠缺整合，導致使用率偏低、交通壅塞加劇，進一步推高房價。她認為此次升級可望改善通勤效率，讓更多民眾願意使用大眾交通。

另一位南灣上班族董先生則坦言，雖然家與公司附近皆有捷運站，但因不熟購票流程，加上需申請交通卡，過去他一直選擇開車通勤。他表示：「現在如果可以直接刷信用卡或用手機付款，我會考慮搭捷運，特別是聽說油價又要漲了，若真的方便，也許會轉而搭車上下班。」

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